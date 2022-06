Putin rozmawiał z Macronem kilka dni przed rozpoczęciem inwazji. Ujawniono, o czym

Macron pytał o intencje Putina

"Co mogę powiedzieć? Sam widzisz, co się dzieje" - odpowiedział mu Putin, oskarżając Ukrainę o zerwanie porozumień mińskich . Uderzył przy tym w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, oskarżając Kijów o staranie się o broń jądrową.

"W rzeczywistości nasz drogi kolega, pan Zełenski, nic nie robi", aby zastosować porozumienia mińskie - twierdził dalej Putin. "Okłamuje cię" - dodał, zwracając się do Macrona i przy okazji oskarżając go o próbę rewizji porozumień.

Macron zauważył w trakcie rozmowy, że stroną porozumień mińskich jest Rosja i nie przewidują one, aby podstawą dialogu miały być propozycje przedstawione przez separatystów. "Kiedy twój negocjator próbuje zmusić Ukraińców do rozmowy na podstawie planów separatystów, nie odbywa się to w poszanowaniu porozumień mińskich. To nie separatyści będą przedstawiać propozycje dotyczące praw ukraińskich" - mówił.