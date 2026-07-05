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Świat

Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim

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Donald Trump
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa podczas szczytu G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, którzy złożyli mu gratulacje z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. Ukraiński prezydent przekazał, że jednym z tematów rozmowy była wojna w Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie z Donaldem Trumpem na portalu X. "Odbyliśmy bardzo owocną rozmowę (…). Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wszelką, otrzymaną pomoc (…) i głęboko cenimy to, że Ameryka stoi u naszego boku w obronie naszej niepodległości. Jestem wdzięczny każdemu Amerykaninowi, któremu leży na sercu przyszłość Ukrainy, Europy oraz wszystkich ludzi na całym świecie, dla których wolność ma znaczenie" - napisał prezydent Ukrainy.

Ukraiński prezydent przekazał, że rozmowa dotyczyła też sytuacji na froncie oraz działań dyplomatycznych.

"Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze" - poinformował Zełenski.

Rozmowa Trumpa i Putina

Również w sobotę wieczorem rozmowę telefoniczną z Trumpem odbył rosyjski przywódca Władimir Putin. Zgodnie z informacją przekazaną przez jego doradcę do spraw zagranicznych, Jurija Uszakowa, oprócz gratulacji z okazji jubileuszu 250-lecia USA rozmowa dotyczyła też sytuacji na froncie. Według relacji agencji Reuters, na podstawie rosyjskich mediów, Trump zadeklarował pomoc w zakończeniu wojny i zapewnił, że poruszy tę sprawę podczas szczytu NATO, który w nadchodzącym tygodniu odbędzie się w stolicy Turcji, Ankarze.

Reuters przypomniał, że w piątek Moskwa informowała o zajęciu strategicznie położonego miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim oraz o całkowitym opanowaniu obwodu ługańskiego. Dzień później zaprzeczyli temu prezydent Ukrainy oraz Sztab Generalny ukraińskiej armii.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpWładimir PutinWołodymyr Zełenski
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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