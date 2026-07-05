Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim
Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie z Donaldem Trumpem na portalu X. "Odbyliśmy bardzo owocną rozmowę (…). Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wszelką, otrzymaną pomoc (…) i głęboko cenimy to, że Ameryka stoi u naszego boku w obronie naszej niepodległości. Jestem wdzięczny każdemu Amerykaninowi, któremu leży na sercu przyszłość Ukrainy, Europy oraz wszystkich ludzi na całym świecie, dla których wolność ma znaczenie" - napisał prezydent Ukrainy.
Ukraiński prezydent przekazał, że rozmowa dotyczyła też sytuacji na froncie oraz działań dyplomatycznych.
"Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze" - poinformował Zełenski.
Rozmowa Trumpa i Putina
Również w sobotę wieczorem rozmowę telefoniczną z Trumpem odbył rosyjski przywódca Władimir Putin. Zgodnie z informacją przekazaną przez jego doradcę do spraw zagranicznych, Jurija Uszakowa, oprócz gratulacji z okazji jubileuszu 250-lecia USA rozmowa dotyczyła też sytuacji na froncie. Według relacji agencji Reuters, na podstawie rosyjskich mediów, Trump zadeklarował pomoc w zakończeniu wojny i zapewnił, że poruszy tę sprawę podczas szczytu NATO, który w nadchodzącym tygodniu odbędzie się w stolicy Turcji, Ankarze.
Reuters przypomniał, że w piątek Moskwa informowała o zajęciu strategicznie położonego miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim oraz o całkowitym opanowaniu obwodu ługańskiego. Dzień później zaprzeczyli temu prezydent Ukrainy oraz Sztab Generalny ukraińskiej armii.