Świat Rozłam w brytyjskim rządzie. Bunt sięga najwyższych szczebli Oprac. Adam Styczek |

Starmer: Peter Mandelson wielokrotnie nas okłamywał Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Łącznie 71 parlamentarzystów Partii Pracy zaapelowało o dymisję brytyjskiego premiera Keira Starmera lub ustalenie harmonogramu jego rezygnacji ze stanowiska. Według BBC wśród nich znalazła się minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood.

W ciągu ostatnich kilku godzin ministrowie udali się do gabinetu premiera, niektórzy, aby wesprzeć premiera, inni, głęboko zaniepokojeni wciągnięciem partii w wyścig o przywództwo, który uważają za nieodpowiedzialny.

Ale są też inni ministrowie, którzy spotkali się ze Starmerem i powiedzieli: "Musisz zrozumieć nastroje partii" - przekazał BBC. Gabinet formalnie zbierze się we wtorek rano.

Sześciu asystentów ministerialnych zostało zastąpionych, po tym jak albo zrezygnowali, albo zwrócili się do Starmera z prośbą o przedstawienie harmonogramu jego następcy.

Ministrowie na cotygodniowym spotkaniu mogą wezwać Starmera do rezygnacji - powiedział Stephen Kinnock w programie BBC Newsnight.

Ponad 70 parlamentarzystów Partii Pracy chce dymisji premiera Keira Starmera Źródło zdjęcia: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Poseł Partii Pracy: potrzebujemy nowego lidera

Poseł Partii Pracy Jonathan Hinder uważa, że szef rządu ustąpi. Jego zdaniem "żaden premier nie przetrwa utraty zaufania tak dużej liczby posłów".

Hinder reprezentuje okręg wyborczy Pendle i Clitheroe we wschodnim Lancashire, który wygrał z konserwatystami w wyborach powszechnych w 2024 roku, a który był regionem, który głosował za wyjściem z Unii Europejskiej w referendum w 2016 roku.

Pomimo miażdżącego zwycięstwa Partii Pracy w 2024 roku, twierdzi, że Starmer "nigdy nie był atutem wyborczym". - Potrzebujemy nowego lidera Partii Pracy i nasz kraj potrzebuje nowego lidera - dodał.

Starmer: nie zamierzam odchodzić

Wcześniej w poniedziałek Starmer zapewnił, że udowodni wątpiącym w niego, iż się mylą i odrzucił sugestie o możliwości dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska szefa rządu.

- Nie zamierzam odchodzić. Widzieliśmy, do czego doprowadziła ciągła zmiana liderów za poprzedniego rządu. Kosztowało to kraj bardzo wiele - powiedział premier.

OGLĄDAJ: TVN24