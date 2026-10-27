Świat Melania Trump ogłosiła rozszerzenie rozejmu w Ukrainie. "Dwa dni wcześniej" Oprac. Agata Nalepa |

Biały Dom przekazał, że Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

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"Zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją weszło w życie 27 października 2026 roku o godzinie 4.00 czasu moskiewskiego" - przekazała Melania Trump we wpisie na platformie X. Pierwsza dama USA wyjaśniła, że termin rozpoczęcia rozejmu przyspieszono o dwa dni, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i umożliwić dostarczenie niezbędnej pomocy humanitarnej.

"Obszar geograficzny zawieszenia broni rozszerzył się poza Ołeszki, w obwodzie chersońskim, aby zapewnić bezpieczny przejazd konwojom humanitarnym" - napisała. Dodała, że informacje dotyczące porozumienia zostały potwierdzone przez szefa Sztabu Generalnego rosyjskich sił zbrojnych.

THE CEASEFIRE HAS COMMENCED

The ceasefire between Ukraine and Russia took effect at 4:00am Moscow time on October 27, 2026.



Timing was accelerated two days ahead of schedule to protect the safety of civilians and to facilitate the delivery of critical humanitarian aid. The… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 27, 2026 Rozwiń

Rozejm miał rozpocząć się 29 października

23 października Biały Dom ogłosił, że dzięki rozmowom prowadzonym z udziałem Melanii Trump Ukraina i Rosja uzgodniły tymczasowe wstrzymanie działań wojskowych w Ołeszkach, miejscowości znajdującej się pod rosyjską okupacją.

Pierwotnie porozumienie miało wejść w życie 29 października. Ostatecznie obie strony potwierdziły wcześniejszy termin rozpoczęcia zawieszenia broni.

Celem porozumienia jest umożliwienie dostarczenia żywności, leków i wody, a także zorganizowanie ewakuacji mieszkańców, którzy chcą opuścić miejscowość. Ukraińskie i rosyjskie służby mają współpracować przy organizacji pomocy oraz zapewnieniu bezpiecznych tras przejazdu. Jednym z wyzwań pozostają zaminowane drogi i zniszczona infrastruktura.

Dramatyczna sytuacja mieszkańców Ołeszek

Ołeszki leżą na południu Ukrainy, naprzeciwko Chersonia. Miasto znajduje się pod rosyjską okupacją od 2022 roku. Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji mieszkało tam około 24 tysięcy osób. Według szacunków przedstawionych przez Biały Dom obecnie w miejscowości pozostaje od 1700 do 2000 mieszkańców.

Kryzys humanitarny w Ołeszkach Źródło zdjęcia: Reuters

Mieszkańcy zmagają się z niedoborami żywności, wody pitnej i lekarstw. Dostęp do energii elektrycznej jest ograniczony, a działania wojenne i zaminowanie okolicznych dróg utrudniają organizowanie pomocy.

Uzgodnione zawieszenie broni ma charakter lokalny i humanitarny. Nie oznacza zakończenia działań wojennych na pozostałych obszarach Ukrainy. Rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec potwierdził we wtorek, że strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń o zawieszeniu broni na wyznaczonych obszarach okupowanego przez Rosję miasta.