Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

J.D. Vance o negocjacjach z Iranem: zobaczą, że Trump nie jest człowiekiem, z którym można pogrywać

Vance: jeśli Irańczycy będą chcieli pracować w dobrej wierze, osiągniemy porozumienie
Źródło: TVN24
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ocenił, że ostateczne porozumienie z Iranem może zostać osiągnięte, jeśli Teheran będzie pracował z USA "w dobrej wierze". - Jeżeli będą kłamać, jeżeli będą oszukiwać, nie będziemy zadowoleni - dodał.

We wtorek w nocy (czasu polskiego) prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem, pod warunkiem że Teheran otworzy cieśninę Ormuz. Tej nocy mijało wyznaczone przez amerykańskiego prezydenta ultimatum dla Iranu w sprawie odblokowania cieśniny.

Wiceprezydent USA J.D. Vance, który jest w Budapeszcie, był pytany o te ustalenia. Oznajmił, że wyznaczonym przez Trumpa celem, poprzedzającym wystosowanie ultimatum, było "zdziesiątkowanie irańskiej armii" i jej zdolności do prowadzenia wojny konwencjonalnej. -  I ten cel wojskowy (...) został osiągnięty - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mówił też, że podstawą - jak ocenił - "kruchego rozejmu jest właśnie decyzja Iranu o otwarciu cieśniny Ormuz". W odpowiedzi USA i jego sojusznicy wstrzymali ataki.

Vance o zawieszeniu broni z Iranem

Vance powiedział - powołując się na opinię Donalda Trumpa - że Irańczycy są "lepszymi negocjatorami niż żołnierzami".

- W reakcji [na zawarte porozumienie - red.], którą widzieliśmy w różnych miejscach Iranu, mamy z jednej strony ludzi, którzy zareagowali bardzo dobrze - tu Vance wskazał irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragczi.

- Potem mamy niektórych w mediach społecznościowych, w ich systemie, którzy zasadniczo kłamią na temat tego, co osiągnęliśmy wojskowo. Kłamią na temat istoty tego porozumienia, kłamią na temat istoty zawieszenia broni - mówił.

Vance o Trumpie: nie jest człowiekiem, z którym można sobie pogrywać

Powiedział, że jeżeli Irańczycy będą chcieli współpracować z USA "w dobrej wierze", to zawarcie porozumienia będzie możliwe. - Jeżeli będą kłamać, jeżeli będą oszukiwać przy tym kruchym rozejmie, który daliśmy radę zrealizować, to nie będziemy zadowoleni - dodał.

Ocenił też, że Donald Trump pokazał Iranowi, iż Stany Zjednoczone mają "niesamowitą przewagę gospodarczą nad nim". Według Vance'a prezydent miał jednak nakazać swojemu zespołowi negocjatorów, by nie korzystał z tego, lecz prowadził rozmowy "przy stole".

- Jeżeli Irańczycy nie zrobią tego samego, to zobaczą, że nie jest człowiekiem, z którym można sobie pogrywać - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
J.D. VanceUSAWęgryIran
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

