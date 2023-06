Dziewięć na dziesięć osób ma uprzedzenia wobec kobiet. "Czy mogłoby być jeszcze gorzej?"

Badacze zauważyli, że prawie 90 proc. osób na świecie (bez względu na ich płeć) kieruje się chociaż jednym uprzedzeniem wobec kobiet. Ich zdaniem pokazuje to, że uprzedzenia są głęboko zakorzenione w społeczeństwach i odzwierciedlają pewne normy społeczne. W dodatku są one problemem w krajach zarówno wysoko, jak i słabo rozwiniętych. Według badaczy uprzedzenia napędzają przeszkody, przed którymi stają kobiety, przez co w wielu częściach świata odbiera się im prawa.

ONZ: Niepokojące statystyki dotyczące uprzedzeń wobec kobiet

Oprócz tego w dokumencie zauważono, że dla 25 proc. ludzi świata uzasadnionym jest, aby mężczyzna bił swoją partnerkę. Podobny odsetek (26 proc.) kobiet i dziewcząt powyżej 15. roku życia rzeczywiście doświadczył przemocy ze strony swoich partnerów, co zdaniem badaczy wynikać może z faktu, że osoby, dla których przemoc jest akceptowalna, mogą same ją stosować. W raporcie podkreślono też, że większe ryzyko przemocy może wystąpić na przykład, gdy obowiązujące normy społeczne wspierają przejmowanie kontroli nad kobietami przez mężczyzn, w tym kontroli nad ich majątkami.

Brak postępów w ciągu dekady

Dane do nowego raportu zbierane były w latach 2017-2022, ale ku zaskoczeniu jego autorów, względem poprzednio publikowanych danych z 2020 roku (z okresu 2005-2014) nie zmieniły się znacząco. - Oczekiwałem, że zauważymy jakiś progres (...). Czy mogłoby być jeszcze gorzej? - powiedział Pedro Conceição z UNDP. - A przecież okres ten to czas, w którym miał miejsce chociażby ruch #MeToo i czas, kiedy widoczne stały się sposoby, w jakie uprzedzenia wpływają na kobiety - podkreślił. - Gdy po raz pierwszy publikowaliśmy ten raport byłem zszokowany skalą zjawiska. Teraz jestem zszokowany brakiem postępu - dodał. Według niego "normy społeczne, które naruszają prawa kobiet, są szkodliwe dla społeczeństwa jako całości i hamują rozwój ludzkości".

Odsetek osób bez uprzedzeń poprawił się w 27 krajach, najbardziej w Niemczech, gdzie 37,45 proc. ludzi kieruje się co najmniej jednym uprzedzeniem. Nowa Zelandia jest natomiast krajem, w którym najmniej osób ma co najmniej jedno uprzedzenie - 27,39 proc. W Polsce 80,43 proc. osób ma co najmniej jedno uprzedzenie, a 50,41 proc. osób co najmniej dwa uprzedzenia.