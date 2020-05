"Nigdy tak niewielu nie oszukało tak wielu z tak żałosnych powodów". Izrael z rotacyjnym premierem

Nowe prawo uchwalone w czwartek w izraelskim Knesecie przewiduje półtoraroczną kadencję Benjamina Netanjahu oraz następującą po nim i trwającą tyle samo kadencję Beniego Ganca. Parlament zatwierdził pakiet ustaw wyraźną większością głosów: 72 za przy 36 głosach przeciw - poinformował publiczny nadawca Kan. Jeśli obie strony wyrażą taką wolę, kadencja tak zwanego kryzysowego rządu może zostać przedłużona o kolejne 18 miesięcy, przy zachowaniu rotacyjnego sprawowania urzędu premiera. "Ideą stojącą za rotacją między Netanjahu a Gancem jest zapewnienie Ganca, że jego kadencja na pewno dojdzie do skutku, ponieważ Netanjahu będzie wiedział, że czeka na niego ponownie stanowisko premiera po pierwszej kadencji Ganca" - twierdzą publicyści telewizji Keszet 12.

Zaprzysiężenie 35. rządu jest planowane na 13 maja, co ogłosili w środę wieczorem liderzy partyjni. Ma to zakończyć trwający ponad rok polityczny klincz, który doprowadził już do trzech wyborów parlamentarnych.