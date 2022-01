Przygotowania do rosyjsko-białoruskich manewrów. Szef sztabu generalnego o scenariuszu ćwiczeń

- Główną przyczyną zaostrzenia jest dążenie "Zachodnich" do destabilizacji sytuacji w "Republice Polesia", zmiana jej władz, zlikwidowanie Państwa Związkowego w celu dalszego osłabienia "Federacji Północnej" – relacjonował scenariusz ćwiczeń w czasie briefingu w czwartek szef sztabu generalnego Wiktar Hulewicz.

Według zamysłu ćwiczeń ten plan jednak nie dochodzi do skutku i "Zachodni" sięgną "po radykalne środki": "wykorzystując kontrolowane przez siebie organizacje terrorystyczne i opozycję, prowokują oni konflikt zbrojny z sąsiadującą z Państwem Związkowym 'Republiką Dnieprowią'". - Pod pretekstem operacji pokojowej wprowadzili swoje wojska na terytorium republiki i przejęli kontrolę nad szeregiem jej zachodnich obwodów – mówił Hulewicz, cytowany przez białoruską redakcję rosyjskiego Sputnika.

"Republika Polesie" i "Federacja Północna" "dążą do zapewnienia stabilności w regionie, a także by ochronić swoją integralność i niepodległość, opierając się o prawo międzynarodowe". - Stosują siły reagowania na poziomie odpowiednim do istniejących zagrożeń militarnych – wskazał wojskowy.