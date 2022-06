Amerykańska ambasador o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie

Beth Van Schaack, ambasador do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych przy Sekretarzu Stanu USA, w rozmowie z reporterem TVN24 mówiła o tym, w jaki sposób Rosjanie mogą zostać osądzeni. Stwierdziła, że "skala tego, co widzieliśmy w czasie II wojny światowej, jest bardzo podobna do tego, co widzieliśmy teraz na Ukrainie".

Jak stwierdziła Van Schaack, "jest to absolutnie kolejna Norymberga, z szeregu powodów". - Przede wszystkim widzimy międzynarodowy konsensus związany z tym, że Rosja naruszyła normy międzynarodowe, zaś inwazja na Ukrainę jest otwartym pogwałceniem Karty ONZ. Mamy ogromne dopuszczenie się zbrodni wojennych w całym kraju, praktycznie wszędzie, gdzie znajdują się siły rosyjskie. A zatem skala tego, co widzieliśmy w czasie II wojny światowej, jest bardzo podobna do tego, co widzieliśmy teraz na Ukrainie. Mamy popełnienie szeregu okrucieństw. Widzieliśmy to też po II wojnie światowej - powiedziała.