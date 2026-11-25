Świat Rosyjskie straty w Ukrainie mogą przekraczać 720 tysięcy osób. Analizy mediów Oprac. Justyna Sochacka |

Ukraina zniszczyła rosyjską korwetę dronami u wybrzeży Libii. Nagranie Źródło wideo: Volodymyr Zelenskyy/X Źródło zdj. gł.: mil.ru

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Dziennikarze Meduzy i Mediazony po przetworzeniu dwóch zestawów danych uzyskali informacje o około 11,66 milionach rosyjskich aktach zgonów za okres od początku 2021 roku do 29 września 2026 roku. Z grupy tej wyodrębniono poległych na podstawie różnych czynników - między innymi przyczyny i miejsca zgonu oraz informacji o służbie wojskowej.

Autentyczność danych zweryfikowano na podstawie Rejestru Spraw Spadkowych, orzeczeń sądowych, a także innych wycieków z urzędów stanu cywilnego oraz wcześniej opublikowanych statystyk Rosstatu - rosyjskiego urzędu statystycznego. Badacze odnaleźli dane 95,1 procent z listy nazwisk poległych, prowadzonej przez Mediazonę wspólnie z rosyjskim oddziałem BBC. Niemal wszyscy zmarli to mężczyźni.

Według szacunków Meduzy i Mediazony liczba zabitych rosyjskich żołnierzy mogła przekroczyć 720 tysięcy.

Rosyjscy żołnierze Źródło zdjęcia: mil.ru

Śmierć co pięć minut. Giną też 18-latkowie

Inne niezależne media przeprowadziły własne analizy.

Niezależny rosyjski serwis "Ważne historie" odnalazł w pozyskanej przez białoruskich hakerów bazie danych ponad 499 tysięcy rekordów dotyczących zgonów rosyjskich żołnierzy poległych od początku wojny do 28 września 2026 roku.

Dziennikarze ustalili, że w 2022 roku Rosja traciła średnio około 60 żołnierzy dziennie, w 2023 roku - 150, a w 2024 roku - ponad 400. W 2025 roku liczba ta wzrosła do 584. Dzieląc całkowitą liczbę ofiar przez 1678 dni objętych bazą danych, otrzymujemy średnio jednego rosyjskiego żołnierza ginącego na Ukrainie co pięć minut - podkreślił portal.

Biorąc pod uwagę liczbę ludności, regionami najbardziej dotkniętymi wojną były Daleki Wschód i Syberia. O ile na przykład na Czukotce na 100 tysięcy osób zginęło 760, to w Moskwie wskaźnik zgonów wyniósł 63 na 100 tysięcy mieszkańców.

Według serwisu "Ważne historie" mediana wieku rosyjskich żołnierzy poległych na polu walki wzrosła z 33 lat w 2022 roku do 40 lat w 2026 roku. Wojna pochłonęła życie ponad siedmiu tysięcy 18- i 19-latków, z czego około połowa z nich zginęła w 2025 roku.

Straty rosyjskiej armii w Ukrainie. Analiza BBC

Portal stacji BBC podał, że według przeanalizowanych przez dziennikarzy statystyk rosyjskiego rządu od początku wojny w Ukrainie zginęło co najmniej 490 334 rosyjskich żołnierzy.

Portal przekazał, że rosyjska sekcja BBC uzyskała dostęp do ponad 11 milionów aktów zgonu z okresu od 2021 roku do września 2026 roku. Według BBC z danych wynika, że ​​65 procent Rosjan w wieku 18-24 lata, którzy zmarli w 2025 roku, straciło życie na wojnie. W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten wyniósł 59 procent. Jedynie w przedziale wiekowym 45-54 lata to choroby układu krążenia, a nie konflikt zbrojny są główną przyczyną zgonów wśród Rosjan.

Portal BBC zaznaczył, że według danych około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło w walkach o kontrolę nad 10 ukraińskimi wsiami, których łączna liczba mieszkańców przed wojną wynosiła 12 tysięcy. Z kolei podczas walk o niewielką wieś Andrijiwka w obwodzie donieckim życie straciło 1122 Rosjan. Przed wojną miejscowość liczyła zaledwie 74 mieszkańców.

BBC zaznaczyła, że Rosja nie publikuje oficjalnych danych dotyczących strat poniesionych od rozpoczęcia wojny w lutym 2022 roku. Dwa lata temu Rosstat zaprzestał również publikowania statystyk dotyczących zgonów. Jak zauważyła BBC, tylko 70 procent potwierdzonych przez redakcję przypadków śmierci żołnierzy z okupowanych regionów obwodów donieckiego i ługańskiego we wschodniej Ukrainie, którzy walczyli w rosyjskiej armii, zostało uwzględnionych w dokumentacji Rosstatu.