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Świat

Rosyjskie okręty nie dokończyły ćwiczeń. Reuters: na skutek działania państw NATO

Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Wspólne ćwiczenia Chin i Rosji na Morzu Japońskim
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters, dzięki uprzejmości ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii
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Rosyjskie okręty podwodne testowały wiosną w Arktyce technologię niszczenia podmorskich kabli. Siły Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA uniemożliwiły jednak dokończenie tych manewrów - poinformował Reuters.

Ćwiczenia prowadzono na północy Norwegii, w pobliżu archipelagu Svalbard. Jeszcze w kwietniu Wielka Brytania i Norwegia informowały o wykryciu rosyjskich działań o charakterze szpiegowskim i przygotowawczym na wodach w pobliżu ich terytoriów.

Reuters - powołując się na swoje źródła - powiadomił jednak, że dopiero teraz ujawniono, iż chodziło o operację w rejonie Svalbardu i testowanie technologii przeznaczonej do niszczenia podmorskich kabli. Po raz pierwszy poinformowano, że w działaniach sił sojuszniczych, które uniemożliwiły Rosjanom dokończenie ćwiczeń, uczestniczyły Stany Zjednoczone.

Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Źródło zdjęcia: Reuters, dzięki uprzejmości ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii

Rozmówcy Reutersa nie sprecyzowali, jakie działania podjęli sojusznicy wobec rosyjskich jednostek. Wiadomo jednak, że rosyjskie okręty nie dokończyły ćwiczeń i ostatecznie opuściły rejon manewrów. W materiale agencji podkreślono, że Rosja nie uszkodziła żadnych kabli - ćwiczenia miały jedynie symulować ich niszczenie w przypadku konfliktu z NATO.

Ćwiczenia w regionie o szczególnym znaczeniu

Operację przeprowadziła rosyjska Główna Dyrekcja Badań Głębinowych (GUGI), odpowiedzialna za działania na dużych głębokościach. Obszar, o którym była mowa w depeszy Reutersa, ma szczególne znaczenie ze względu na znajdującą się tam infrastrukturę podmorską. Dwa kable światłowodowe o długości około 1400 km łączą archipelag Svalbard z kontynentalną Norwegią i sięgają głębokości około 2700 metrów. Przesyłają m.in. dane satelitarne ze SvalSat, największej na świecie naziemnej stacji odbioru danych satelitarnych.

Znaczenie Svalbardu jest tym większe, że archipelag cieszy się szczególnym statusem prawnym, określonym w Traktacie Spitsbergeńskim z 1920 roku.

Zdaniem zachodnich urzędników, którzy chcieli zachować anonimowość, rozwój takich zdolności może mieć znaczenie w przypadku ewentualnego konfliktu Rosji z NATO. Zniszczenie kabli mogłoby zakłócić komunikację internetową, przesyłanie danych oraz transakcje finansowe, a także utrudnić funkcjonowanie infrastruktury wojskowej i cywilnej - podkreślił Reuters.

Rosnące zainteresowanie Moskwy podmorską infrastrukturą

Agencja zwróciła uwagę na fakt, że od 2023 roku rośnie liczba statków poruszających się w pobliżu podmorskiej infrastruktury w celu jej mapowania. Eksperci oceniają, że może to służyć przygotowaniu do aktów sabotażu.

Reuters powiązał te działania także z obawami Zachodu, że Moskwa może testować gotowość NATO do zastosowania art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, między innymi poprzez ataki na infrastrukturę podmorską.

Jednocześnie Rosja coraz aktywniej prowadzi działania służące mapowaniu podmorskiej infrastruktury. Statki poruszają się nad kablami, rurociągami i liniami energetycznymi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Według firmy Windward, w 2024 roku liczba takich przypadków na Morzu Północnym wzrosła o 52 procent - do ponad 13 tysięcy. Zdaniem ekspertów tak szeroko zakrojone działania mogą służyć przygotowaniu do potencjalnych operacji sabotażowych.

NATO zwiększa ochronę kluczowej infrastruktury morskiej

Po serii incydentów z końca 2024 i początku 2025 r. NATO zainicjowało m.in. Baltic Sentry - operację, która ma chronić krytyczną infrastrukturę podmorską na Bałtyku, w tym kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Wielka Brytania wraz z państwami nordyckimi rozwija również operację Nordic Warden, polegającą na monitorowaniu i ochronie kluczowej infrastruktury morskiej.

Minister obrony Norwegii Tore Sandvik ocenił, że wspólna operacja państw Sojuszu wysłała Rosji jasny sygnał, iż jej działania nie mogą być prowadzone w sposób niezauważony. Jak podkreślił, każda próba zaatakowania infrastruktury krytycznej zostanie wykryta i spotka się z konsekwencjami - przekazał Reuters.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
RosjaNATOWielka BrytaniaNorwegiaUSA
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