Rosja ewakuowała okręty Floty Czarnomorskiej z portu w Noworosyjsku w obawie przed ukraińskimi atakami z użyciem rakiet dalekiego zasięgu - poinformował znany amerykański analityk H.I. Sutton. Niezależny rosyjski portal Agientstwo przypomniał, że to właśnie do Noworosyjska rosyjska marynarka przebazowała wcześniej okręty z Sewastopola na zaanektowanym Krymie po nasilonych atakach sił ukraińskich.