W środę kraje Unii Europejskiej zgodziły się na dodanie czterech rosyjskich mediów państwowych do unijnej listy podmiotów objętych sankcjami. W związku z tym nie będą mogły nadawać na terytorium Unii Europejskiej. - Voice of Europe, Ria Novosti, Rossijskaja Gazieta i Izwiestia zostały dopisane do listy w pierwszym możliwym terminie - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.