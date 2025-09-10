Logo strona główna
Świat

Rosyjskie drony nad Polską. Pierwszy głos przedstawiciela Waszyngtonu

GettyImages-2165595830
Rutte: Rada Północnoatlantycka omówiła sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje na mocy art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego
Źródło: TVN24
Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO - zapewnił w środę ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. To pierwszy oficjalny komunikat przedstawiciela Waszyngtonu w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - zapewnił Whitaker na portalu X. Był to pierwszy oficjalny komentarz przedstawiciela Waszyngtonu na temat naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę

Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę

Polska
Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek

Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek

Polska

Drony z Rosji nad Polską

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w nocy z wtorku na środę poinformowały o wielokrotnym przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Te, które stwarzały zagrożenie, zostały zestrzelone przez operujące w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo.

ŚLEDŹ RELACJĘ W TVN24.PL >>>

Po godzinie 10 w środę informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony premier Donald Tusk przedstawił Sejmowi. Wcześniejsze informacje przekazywał przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu i po spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim.

Piotr Świerczek o mapie pokazującej drony i rakiety nad Ukrainą
Źródło: TVN24

Szef rządu poinformował, że pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano około godz. 23.30 we wtorek, a ostatnie około godz. 6.30 w środę. Podał też, że naruszeń naliczono 19, choć zastrzegł, że mogą to nie być ostateczne dane. Mówił też, że potwierdzone zostały trzy zestrzelenia obiektów.

Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?
Dowiedz się więcej:

Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?

KONKRET24

Premier ocenił też, że obecnie nie ma powodów twierdzić, że Polska znalazła się w stanie wojny. Zapowiedział też, że Polska złoży wniosek o odbycie konsultacji w ramach artykułu 4 NATO. Później rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że takie konsultacje już się odbyły.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michael Ciaglo/Getty Images

