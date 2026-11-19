Świat Rosyjskie bombowce Tu-95 w pobliżu Tajwanu. Wcześniej maszyny widziano w Wietnamie Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosyjskie samoloty Tu-95 i Ił-78M na lotnisku w Wietnamie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało, że dwa bombowce Tu-95 wleciały w czwartek w strefę identyfikacji obrony powietrznej, a następnie przeleciały wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy w kierunku południowym. Tu-95 to rosyjskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu, w kodzie NATO określane mianem "Bear" ("Niedźwiedź").

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Ministerstwo opublikowało zdjęcie jednego z samolotów, wykonane - jak podano - z pokładu tajwańskiego myśliwca F-16. W krótkim komunikacie tajwańskie siły zbrojne poinformowały, że wykorzystały dostępne środki wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze, aby monitorować przebieg całego zdarzenia, oraz że "zareagowały w odpowiedni sposób".

Tu-95 na zdjęciu resortu obrony Tajwanu Źródło zdjęcia: Reuters/Taiwan Defense Ministry Handout

Był to już drugi przypadek odnotowania takiej aktywności w tym tygodniu. We wtorek Tajwan informował o przelocie dwóch rosyjskich samolotów wojskowych wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy w kierunku południowym.

Do przelotów doszło w czasie, gdy w chińskim Shenzhen odbyło się trójstronne spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa, i Xi Jinpinga. Jak przypomniał Reuters, Tajwan przyłączył się do państw zachodnich, nakładając na Rosję sankcje gospodarcze po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Z kolei Chiny postrzegają wyspę, będącą ważnym producentem półprzewodników, jako część swojego terytorium.

Rosyjskie samoloty na lotnisku w Wietnamie. Nagranie

Również w czwartek Reuters opublikował nagranie, na którym uchwycono cztery rosyjskie samoloty wojskowe zaparkowane na lotnisku Da Nang w Wietnamie. Nagranie wykonano w środę z płyty lotniska.

Tu-95 na wietnamskim lotnisku Da Nang Źródło zdjęcia: Reuters

Jak podał Reuters, maszyny to dwa bombowce Tu-95 i dwa tankowce dalekiego zasięgu Il-78M. Pokrywa się to z wcześniejszym komunikatem tajwańskiego resortu obrony, według którego maszyny "niemal na pewno" nadleciały z Wietnamu.

We wtorek zaparkowane na lotnisku w Da Nang maszyny zostały też zarejestrowane na zdjęciach satelitarnych.

Rosyjskie samoloty w lotnisku Da Nang w Wietnamie Źródło zdjęcia: 2026 Planet Labs PBC/Reuters