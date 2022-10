Ambasador RP w Ukrainie: tu ludzie zbyt dużo stracili, by teraz się cofnąć, oczekują kontynuowania walki

Cichocki: społeczeństwo oczekuje od władz kontynuowania walki

O sytuacji po ostatnich atakach mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki. Mówił o tym, jak wpłynęły one na morale Ukraińców i na gotowość do dalszej obrony przed agresorem.

Dodał, że "raczej społeczeństwo oczekuje od władz postawy kontynuowania walki". - Takie podpowiedzi, żeby może jednak zacząć rozmawiać o kompromisie, dochodzą z zewnątrz, (...), te reakcje wskazują, że jeśli Rosjanie sądzą, że mogą wywołać tu jakąś rezygnację, siać tu jakiś defetyzm, to to się nie powiedzie. Ukraińcy za dużo stracili swoich bliskich, zbyt wielu Ukraińców straciło swoje domy, by teraz się cofać. Oni nie mają dokąd się cofać, tu panuje nastrój bardzo patriotyczny - powiedział ambasador. Jednocześnie zapewnił, że "nie brakuje determinacji, by Rosjan odepchnąć".