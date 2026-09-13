Świat Radosław Sikorski: Władimir Putin eskaluje Oprac. Justyna Sochacka |

Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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"Rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy" - napisał szef MSWiA w niedzielę na portalu X. "Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata" - dodał.

Rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy.

Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 13, 2026 Rozwiń

Z kolei wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odnosząc się na X do informacji uderzeniu drona w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, ocenił: "Putin eskaluje".

Atak dronów przy granicy z Polską

W niedzielę, około godziny 4 rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, a działania zakończono po około pięciu godzinach. Wojsko nie odnotowało naruszenia granicy. W trakcie operowania lotnictwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłało alerty informujące o zagrożeniu.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że jeden z dronów atakujących w niedzielę Ukrainę uderzył kilometr od granicy z Polską. Drugi z nich – pięć. Dodał, że były to odrzutowe drony Geran-5.

Jeden z dronów - jak przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka - uderzył w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Z pierwszych informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wynikało, że dron spadł około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rzeczniczka MSWiA: dron uderzył w stację benzynową w pobliżu granicy z Polską

Bezzałogowiec uderzył też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Według ukraińskich kolei państwowych (Ukrzaliznycia), cytowanych przez agencję Ukrinform, w ataku nikt nie ucierpiał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa przed polską granicą

PKP Intercity podało we wpisie na X, że zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy, przed przejęciem składu przez PKP Intercity, a wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.

Pociąg został przyjęty przez polskiego przewoźnika od kolei ukraińskich z opóźnieniem około 370 minut.