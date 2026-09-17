Świat Rosyjskie ataki na Ukrainę. Kilkanaście osób rannych, w tym dzieci Oprac. Kuba Koprzywa |

Rosyjski atak na Kijów (17.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: kyiv.dsns.gov.ua

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O atakach na Kijów pociskami balistycznymi poinformowały władze miasta. Mer stolicy Witalij Kliczko podał, że uszkodzone zostały budynki biurowe i mieszkalne. Odłamki spadły również na obiekty magazynowe i w pobliżu stacji benzynowej.

Rosyjski atak na Kijów Źródło zdjęcia: kyiv.dsns.gov.ua

W niektórych dzielnicach wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Kliczko przekazał, że rannych zostało 12 osób, w tym dwoje dzieci.

Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta

Rosjanie zaatakowali też Odessę. Uderzyli tam w 19-piętrowy budynek mieszkalny. Władze miasta podały, że ranne zostały trzy osoby, w tym dziecko.

Według ukraińskich sił powietrznych pociskami balistycznymi Rosja zaatakowała także miasta Dniepr i Zaporoże na południu kraju. Władze Zaporoża podały, że zaatakowany został obiekt przemysłowy, a trzy osoby zostały ranne.