Rosyjskie ataki na Ukrainę. Kilkanaście osób rannych, w tym dzieci
O atakach na Kijów pociskami balistycznymi poinformowały władze miasta. Mer stolicy Witalij Kliczko podał, że uszkodzone zostały budynki biurowe i mieszkalne. Odłamki spadły również na obiekty magazynowe i w pobliżu stacji benzynowej.
W niektórych dzielnicach wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Kliczko przekazał, że rannych zostało 12 osób, w tym dwoje dzieci.
Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta
Rosjanie zaatakowali też Odessę. Uderzyli tam w 19-piętrowy budynek mieszkalny. Władze miasta podały, że ranne zostały trzy osoby, w tym dziecko.
Według ukraińskich sił powietrznych pociskami balistycznymi Rosja zaatakowała także miasta Dniepr i Zaporoże na południu kraju. Władze Zaporoża podały, że zaatakowany został obiekt przemysłowy, a trzy osoby zostały ranne.