Był w Buczy, przyznał się do zabicia cywila w innej wsi. Rosyjski żołnierz skazany za "szerzenie dezinformacji"

czytaj dalej

W siedzibie regionalnych służb granicznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w Rostowie nad Donem doszło do wybuchu i pożaru, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba, a dwie zostały ranne. "Każdy budynek FSB, który płonie lub eksploduje w Federacji Rosyjskiej, szczególnie w obwodzie rostowskim, wskazuje wyraźnie, że jest to przejaw paniki, osłabienia kontroli władzy i przejścia Federacji Rosyjskiej do poważnego konfliktu wewnętrznego" - skomentował to wydarzenie doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak.