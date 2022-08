Rosyjski żołnierz, który walczył na Ukrainie: To nie było wyzwalanie kogokolwiek. Niszczyliśmy pokojowo żyjących ludzi

Zostaliśmy wciągnięci w poważny konflikt i po prostu niszczyliśmy ukraińskie miasta. To nie było wyzwalanie kogokolwiek. To kłamstwo. Niszczyliśmy pokojowo żyjących ludzi - mówił w rozmowie z reporterem CNN rosyjskim żołnierz Paweł Fiłatjew, który walczył na Ukrainie, a potem, za krytykowanie rosyjskich władz, musiał uciekać z Rosji. Jak powiedział, czuje się winny, że "dał się wykorzystać jako narzędzie w politycznej grze, która nie przyniesie Rosji żadnej korzyści".

Paweł Fiłatjew służył w elitarnym pułku szturmowym skierowanym do walki na Ukrainie w okolicach Chersonia. Za krytykowanie rosyjskich władz musiał uciekać. Obawia się, że rosyjskie służby bezpieczeństwa próbują go znaleźć. Zgodził się na spotkanie i rozmowę z reporterem telewizji CNN.

- Zostaliśmy wciągnięci w poważny konflikt i po prostu niszczyliśmy ukraińskie miasta. To nie było wyzwalanie kogokolwiek. To kłamstwo. Niszczyliśmy pokojowo żyjących ludzi - powiedział. - To okropne uświadomić sobie, że Rosja niszczy Ukrainę. A Ukraina nienawidzi Rosjan za to, co robimy. A cały świat myśli, że Rosjanie to zwierzęta. Źli ludzie - dodał.