Rosyjski statek zatonął. Dziennikarskie śledztwo ujawnia jego prawdziwy ładunek

Kontenerowiec Ursa Major zatonął około 110 kilometrów od hiszpańskiego wybrzeża w grudniu zeszłego roku. Według armatora, spółki Oboronlogistics, przyczyną katastrofy był "atak terrorystyczny", który spowodował wybuch w maszynowni. Firma, podlegająca rosyjskiemu ministerstwu obrony, nie wskazała jednak, kto miał stać za atakiem.

Kapitan statku, Igor Anisimow kilkukrotnie zmieniał zeznania dotyczące ładunku statku. Najpierw miały to być puste kontenery, dźwigi gąsienicowe oraz części rosyjskiego lodołamacza. Później stwierdził jednak, iż były to ciężkie pokrywy włazów instalowanych na okrętach podwodnych.

Śledczy hiszpańskiego portalu La Verdad nie uwierzyli tę wersję zeznań. Poddali analizie zdjęcia zrobione z samolotów, które towarzyszyły rosyjskiemu konwojowi przez Morze Śródziemne. Doszli oni do wniosku, że Ursa Major przewoził tak naprawdę obudowy reaktorów atomowych, jakie są instalowane na atomowych okrętach podwodnych klasy Delta IV. Rosja nadal posiada sześć takich okrętów, zbudowanych w czasach ZSRR. Wchodzą one w skład Flotylli Kolskiej.

Ponadto, według dziennikarzy, ładunek ten płynął nie do Władywostoku, a do Korei Północnej. Kraj ten rozwija w ostatnim czasie program atomowych okrętów podwodnych.

Według portalu Maritime Executive, dostarczenie Korei części do reaktora mogło być formą zapłaty za tysiące pocisków artyleryjskich i żołnierzy, jakich Pjongjang dostarcza Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Tranzyt broni dla Assada

Ursa Major był wielokrotnie w ostatnich latach wykorzystywany przez Rosję do transportu broni. Najpierw do Syrii, gdzie podczas wojny domowej w tym kraju Rosja dostarczała broń dla reżimu Baszara al-Asada. Później, po obaleniu kremlowskiego sojusznika, z Syrii do Libii i Rosji. Zaangażowane w ten proceder statki tworzyły tzw. Syria Express.

Statek zatonął 23 grudnia zeszłego roku na Morzu Śródziemnym między Hiszpanią, a Algierią. W wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a 14 zostało uratowanych.

