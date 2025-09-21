Rosyjski Ił nad Bałtykiem odeskortowany przez samoloty państw NATO

Niemieckie siły powietrzne poinformowały, że wykryto rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M nad Morzem Bałtyckim. Jak przekazano, jednostka znajdowała się w neutralnej przestrzeni powietrznej.
W niedzielę rano rozdysponowano dwa myśliwce Eurofighter, które odeskortowały rosyjską jednostkę. Następnie samolot przejęły siły szwedzkie.
Niemiecki dziennik "Bild" przekazał, że Eurofihtery wystartowały z wojskowego lotniska Rostock-Laage w ramach działań NATO.
Autorka/Autor: sz/b
Źródło: Reuters, "Bild"
Źródło zdjęcia głównego: Media_works/Shutterstock