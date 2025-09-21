Logo strona główna
Świat

Rosyjski Ił nad Bałtykiem odeskortowany przez samoloty państw NATO

samolot Ił-20
Dowództwo Sił Powietrznych NATO publikuje nagranie z przechwycenia rosyjskich samolotów (materiał z 1.03.2024 r.)
Źródło: X/@NATO_AIRCOM
Niemieckie myśliwce Eurofigher zostały wysłane do odeskortowania rosyjskiego samolotu Ił-20M, który przelatywał nad Morzem Bałtyckim - przekazała agencja Reuters, powołując się na niemieckie siły powietrzne.

Niemieckie siły powietrzne poinformowały, że wykryto rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M nad Morzem Bałtyckim. Jak przekazano, jednostka znajdowała się w neutralnej przestrzeni powietrznej.

W niedzielę rano rozdysponowano dwa myśliwce Eurofighter, które odeskortowały rosyjską jednostkę. Następnie samolot przejęły siły szwedzkie.

Niemiecki dziennik "Bild" przekazał, że Eurofihtery wystartowały z wojskowego lotniska Rostock-Laage w ramach działań NATO.

pc

Autorka/Autor: sz/b

Źródło: Reuters, "Bild"

Źródło zdjęcia głównego: Media_works/Shutterstock

