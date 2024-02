"Putin to jest przestępca, bandyta". Rosyjski opozycjonista o śmierci Aleksieja Nawalnego

To jest człowiek, który całe swoje życie poświęcił walce z tym przestępczym reżimem - stwierdził w rozmowie z TVN24 rosyjski opozycjonista Władimir Ponomariow, mówiąc o zmarłym Aleksieju Nawalnym. Były członek rosyjskiego rządu uderzył w obecne władze Rosji: - Jeżeli nie chcemy zrobić błędów, to musimy zdecydowanie opracować strategię walki z tym nienawistnym dla całej ludzkości reżimem i doprowadzić do jego upadku - podkreślił.

Aleksiej Nawalny nie żyje - podała agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiej kolonii karnej, gdzie przebywał opozycjonista. Nawalny miał 47 lat. Służby kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji przekazały, że Nawalny "źle się poczuł" po spacerze w piątek i "niemal od razu stracił przytomność". "Na miejsce natychmiast przybył personel medyczny placówki, wezwano pogotowie. Przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, które nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Lekarze stwierdzili śmierć skazanego" - podano.

Ponomariow: Putin to morderca

Władimir Ponomariow, opozycjonista zmuszony do emigracji z Rosji, odniósł się do śmierci Nawalnego w rozmowie z TVN24. Na pytanie Radomira Wita o pierwszą myśl, gdy dowiedział się o śmierci Nawalnego, odpowiedział: "Morderca. Putin morderca. Jeżeli on posunął się w ten sposób, to chyba nic go zatrzymać nie może. Nie może, jeżeli cały świat europejski i zachodni nie będzie razem z opozycją rosyjską walczyć przeciw temu reżimowi".

Ponomariow o Nawalnym: zdecydowany na to, żeby wygrać

O samym Nawalnym dodał: - Oczywiście to jest człowiek, który całe swoje życie poświęcił walce z tym przestępczym reżimem. Można się zgadzać, można się nie zgadzać z nim, ale na pewno był absolutnie zdecydowany na to, żeby wygrać. I niestety Putin po prostu nie mógł nic inaczej załatwić. To jest przestępca, bandyta - ocenił Ponomariow.

Władimir Ponomariow w rozmowie z Radomirem Witem TVN24

- Jeszcze kilka dni temu był wywiad Putina z dziennikarzem amerykańskim (Tuckerem) Carlsonem (…) (Putin - red.) powtórzył to, co Hitler mówił w 1939 roku, kiedy robił napad na Polskę. Putin to powtórzył dla społeczeństwa zachodniego, i tym samym teraz już nie ma żadnych wątpliwości - przypomniał Ponomariow w rozmowie z TVN24. - Czasami pytają, czy ten reżim jest totalitarny, autorytarny… Ten reżim jest faszystowski. I Putin, i Hitler to jest to samo. I w związku z tym, jeżeli nie chcemy zrobić błędów, to musimy zdecydowanie opracować strategię walki z tym nienawistnym dla całej ludzkości reżimem i doprowadzić do jego upadku. Nie tylko samego Putina. Cały reżim musi upaść - dodał.

Władimir Ponomariow - kim jest

Władimir Ponomariow jest fizykiem, byłym zastępcą dyrektora Instytutu Bezpiecznego Rozwoju Energetyki Jądrowej Rosyjskiej Akademii Nauk, rosyjskim opozycjonistą. Był członkiem rządu Michaiła Kasjanowa, premiera Rosji w latach 2000-2004, w czasie pierwszej kadencji prezydenckiej Władimira Putina. Ponomariow był wówczas wiceministrem budownictwa Rosji. W marcu 2022 roku wyjechał z Rosji, kierując do innych naukowców list z krytyką rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

