"20 procent floty Federacji Rosyjskiej już nie istnieje"

Kolejny rosyjski okręt zniszczony

O ataku na okręt desantowy Nowoczerkask znajdujący się w porcie w Teodozji na Krymie poinformowano we wtorek. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że jednostka została ostrzelana przez lotnictwo ukraińskie pociskami manewrującymi w nocy z poniedziałku na wtorek. Resort obrony Rosji potwierdził atak, twierdząc, że brały w nim udział ukraińskie bombowce Su-24 i że zostały one zniszczone.

Nowoczerkask to duży okręt desantowy projektu 775, służący do transportowania i desantu piechoty morskiej i ciężkiego sprzętu opancerzonego. W marcu ukraiński sztab generalny podał, że Nowoczerkask został uszkodzony w ataku na inną jednostkę. Media w maju oceniały, że łącznie trzy rosyjskie okręty projektu 775 są naprawiane w stoczni na okupowanym Krymie.

Daniłow: zniszczyliśmy 20 procent floty wojennej Rosji

Podkreślił, że nie są to małe jednostki "dla 5-30 osób". - Są to wielkie okręty, które posłaliśmy tam, gdzie 13 kwietnia 2022 roku odprawiliśmy słynny flagowy okręt Floty Czarnomorskiej Moskwa - zaznaczył sekretarz RBNiO.

Daniłow: dla nas Krym jest tak samo ważny, jak reszta naszych terytoriów

- To, co stało się dziś w nocy (26 grudnia) jest wyraźnym potwierdzeniem, że nasi żołnierze rozumieją kwestię Krymu. Dla nas jest on tak samo ważny, jak i reszta naszych terytoriów. Jeśli ktoś ma życzenie, byśmy zrezygnowali z własnych terytoriów, to chcę wyjaśnić, że mamy konstytucję, która jasno określa ich granice. I nie znam takich działaczy politycznych, którzy uważaliby, że nie możemy przestrzegać własnej konstytucji – wskazał.