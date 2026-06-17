Świat Incydent na kanale La Manche. To w ich kierunku rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: RUSSIAN POOL / REUTERS Źródło zdj. gł.: EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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We wtorek rano para brytyjskich emerytów, Jane i Alan Kelvey, przepływali jachtem około 23 mile morskie od wybrzeża Wyspy Wight. Tam mieli bliski kontakt z rosyjską fregatą Admirał Grigorowicz, która oddała strzały ostrzegawcze w ich kierunku.

O swoich doświadczeniach para mówiła w rozmowie z BBC. - [Okręt - red.] wydał pięć sygnałów dźwiękowych, co oznaczało: "Widzieliście nas?" - relacjonowała Jane.

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz Źródło zdjęcia: EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Przekazała też, że natychmiast obrócili się o dwa stopnie w lewo, aby rosyjska jednostka zobaczyła, że jacht celowo zmienił swój kurs. - Po około minucie dali pięć kolejnych sygnałów dźwiękowych, po których natychmiast nastąpiło od czterech do pięciu strzałów z broni palnej - mówiła.

Jak dodała Jane, strzały "nie było wymierzone w nich". - Naszym zdaniem to był ogień ostrzegawczy, który wzbił się w powietrze - sprecyzowała.

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Strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. "Całkowicie zbędne"

BBC zwraca uwagę, że w wydanym we wtorek oświadczeniu rosyjski resort obrony poinformował, że załoga fregaty Admirał Grigorowicz ostrzelała kierunek, którym zmierzał jacht, gdy ten "niebezpiecznie się zbliżał".

Ministerstwo poinformowało też, że działanie nastąpiło po tym, jak rosyjska fregata kilka razy próbowała nawiązać kontakt z jachtem drogą radiową i poprzez wystrzelenie flar ostrzegawczych. Jane powiedziała jednak BBC, że ich statek "zdecydowanie nie był na kursie kolizyjnym". - Z naszego punktu widzenia nie było to incydentem, dopóki nie rozpoczęły się strzały - podkreśliła.

Kobieta nazwała wspomniane strzały "całkowicie zbędnymi" i dodała, że ​​zgłosiła incydent jako zagrożenie dla żeglugi, "bo tak właśnie należy postępować".

Para pytana przez BBC, czy bała się po usłyszeniu strzałów, zaprzeczyła. Jane zażartowała też, że kucnęła i nałożyła na głowę kaptur, aby "chronił ją" w czasie, gdy jej mąż kontynuował sterowanie jachtem.

Incydent na kanale La Manche

Do zdarzenia, o którym jako pierwsza poinformowała brytyjska agencja Press Association, doszło przed godziną 12 czasu londyńskiego (13 czasu polskiego) około 20 mil morskich na południe od Wyspy Wight. Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości około 450 metrów od fregaty Admirał Grigorowicz. Ani załoga, ani sam jacht w żaden sposób nie ucierpiały wskutek zdarzenia.

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony przekazał po tym, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale". Stacje BBC i Sky News - powołując się na źródła w ministerstwie - podały jednak, że według wstępnych ocen, strzały faktycznie miały charakter ostrzegawczy, a celem było zapobiegnięcie kolizji. Zwracają one uwagę, że odległość, w jakiej znajdowały się obie jednostki, jest w warunkach morskich niewielka, a w tym czasie była mgła.

Według tych źródeł, zdarzenie nie ma związku z niedzielnym zatrzymaniem na kanale La Manche statku z rosyjskiej floty cieni, co było pierwszą taką akcją przeprowadzoną przez brytyjskich komandosów, ani z ogłoszonym dzień później kolejnym pakietem sankcji przeciwko statkom z floty cieni. Brytyjskie media podają, że Admirał Grigorowicz regularnie eskortował statki z floty cieni.

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