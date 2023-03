Rosyjski myśliwiec uderzył w amerykańskiego drona nad Morzem Czarnym

Rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył w śmigło bezzałogowego drona MQ-9 Reaper - potwierdził generał sił powietrznych USA James Hecker. Maszyny operowały nad wodami Morza Czarnego. Reapery służą Amerykanom przede wszystkim do zwiadu i obserwacji rozległych obszarów. - To nie jest centralne uderzenie w drona, zestrzelenie, zwalczanie. To zawadzenie. To coś, co bardziej nadaje się na określenie "awanturnictwo powietrzne" - tłumaczył w TVN24 Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku.

Dron MQ-9 Reaper wykonywał rutynową misję w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, gdy został przechwycony i trafiony przez rosyjski samolot, co doprowadziło do jego rozbicia - przekazał generał James Hecker, dowódca amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce. Zauważył, że omal nie doszło też do rozbicia się Su-27.

W wydarzeniu - około godziny 7 rano czasu polskiego - brały udział dwa rosyjskie myśliwce. CNN opisało, że jedna z maszyn trafiła w śmigło, które znajdowało się z tyłu amerykańskiego drona. "Uszkodzenie śmigła zmusiło Stany Zjednoczone do rozbicia Reapera w wodach międzynarodowych Morza Czarnego" - podano.

Dowództwo sił amerykańskich w Europie poinformowało w komunikacie, że przed zderzeniem myśliwce Su-27 kilka razy zrzucały paliwo i przelatywały przed MQ-9 "w lekkomyślny, szkodliwy dla środowiska i nieprofesjonalny sposób". "Ten incydent pokazuje brak kompetencji, w dodatku był niebezpieczny i nieprofesjonalny" - zaznaczyła strona amerykańska.

Stany Zjednoczone wykonują przy użyciu Reaperów loty rozpoznawcze nad Morzem Czarnym od początku zbrojnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby nazwał incydent "niebezpiecznym, nieprofesjonalnym i lekkomyślnym". Zapewnił, że drony będę kontynuowały misję nad tym obszarem.

Przekazał też, że o incydencie został poinformowany prezydent Joe Biden. Kirby zaznaczył, że nie wie, czy intencją Rosjan było spowodowanie zniszczenia drona.

Dowódca sojuszniczych sił NATO w Europie generał Christopher Cavoli poinformował sojuszników o incydencie - poinformował dziennikarzy Reutera urzędnik NATO.

O incydent pytany był we wtorkowym wydaniu "Tak jest" w TVN24 Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku i dyrektor fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - Nie jest to typowy atak (...). Sytuacja wygląda na cwaniactwo w przestrzeni powietrznej sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej - skomentował.

- Amerykanie operują, ze zrozumiałych względów, wywiadowczymi bezzałogowcami na Morzu Czarnym. Też nie jest tajemnicą, że określone rozpoznanie prowadzi się również z lądu, z Polski i z innych obszarów. To jest norma, na całym świecie tak się robi - tłumaczył.

Wracając do dzisiejszego wydarzenia, Pacek zauważył, że "Rosjanie od dawna, od początku wiedzieli, że takie drony są na Morzu Czarnym, podobnie jak wiedzą, że są AWACS-y w Polsce". - Zdecydowali się na wykonanie czegoś, co możemy nazwać prowokowaniem albo odstraszaniem. Nie ma tu agresji, która mogłaby skutkować jakimś wielkim protestem ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ to nie jest centralne uderzenie w drona, zestrzelenie, zwalczanie. To zawadzenie. To coś, co bardziej nadaje się na określenie "awanturnictwo powietrzne", graniczące z możliwością poważnej katastrofy czy kolizji - opisał.

- Nie było innego wyjścia, Amerykanie próbowali sprowadzić drona w bezpieczne miejsce, nie udało się do końca, dron się rozbił - dodał, oceniając, że jego zdaniem "obydwie strony zdają sobie sprawę z tego, co się stało". - Większych konsekwencji się nie spodziewam - podsumował.

