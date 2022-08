Muzyk Jurij Szewczuk skazany za krytykę rosyjskiej armii. Musi zapłacić 50 tysięcy rubli grzywny

Jurij Szewczuk, który w przeszłości nie unikał krytykowania władz na Kremlu, podczas koncertu w mieście Ufa na Uralu 18 maja stanowczo wypowiedział się przeciwko wojnie na Ukrainie. - Teraz na Ukrainie zabijani są ludzie. Po co giną tam nasi chłopcy? Jaki jest cel, przyjaciele? Młodzież Rosji i Ukrainy znowu ginie. Giną starcy, kobiety i dzieci - w imię jakichś napoleońskich planów naszego kolejnego Cezara, tak? Przyjaciele, ojczyzna to nie d*** prezydenta, którą trzeba ciągle lizać i całować. Ojczyzna to biedna babcia na dworcu sprzedająca kartofle. To jest ojczyzna! - apelował.