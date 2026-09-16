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Świat

Dwa tygodnie temu otrzymał najwyższe odznaczenie. Rosyjski generał Anton Grunis nie żyje

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Anton Grunis
Przedlacki: Konstantynówka to strategiczny cel Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Telegram/@suvorov_sb
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Nie żyje rosyjski generał Anton Grunis, dowódca 4 Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej. To on w lipcu meldował Władimirowi Putinowi o zajęciu kluczowej dla walk w Ukrainie Konstantynówki, czemu zaprzeczyły ukraińskie władze. Ponad dwa tygodnie temu otrzymał "za odwagę i bohaterstwo" najwyższe państwowe odznaczenie.

Informację o śmierci Antona Grunisa podały między innymi prorosyjskie agencje informacyjne oraz kanał społecznościowy absolwentów szkół wojskowych im. Suworowa. Późnej potwierdziły to źródła w dowodzonej przez generała brygadzie oraz Apti Alaudinow, dowódca czeczeńskich oddziałów specjalnych "Achmat".

Wciąż nie są znane okoliczności śmierci wojskowego.

Portal Ukraińska Prawda poinformował, że jednostka dowodzona przez Grunisa brała bezpośredni udział w walkach o Konstantynówkę - ukraińskie miasto położone w obwodzie donieckim. Rosja próbuje je zdobyć od października 2025 roku.

W lipcu Grunis miał zameldować Władimirowi Putinowi, że Konstantynówka została rzekomo całkowicie zajęta.

Zaprzeczyła temu strona ukraińska. Między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Putina, aby "spotkali się w Konstantynówce, jeśli rzeczywiście znajduje się ona pod rosyjską kontrolą". Miasto to nazywane jest również "bramą do pasa fotec". O tym, dlaczego jest kluczowe dla ukraińskiej obrony przeczytasz tutaj.

Anton Grunis - kim był

28 sierpnia minister obrony Rosji Andriej Biełousow wręczył Grunisowi najwyższe państwowe odznaczenie - "Złotą Gwiazdę" Bohatera Federacji Rosyjskiej. Według rosyjskiego resortu obrony, został odznaczony "za odwagę i bohaterstwo wykazane podczas wykonywania obowiązków wojskowych".

Jak podaje portal The Moscow Times - powołując się na dane rosyjskich i ukraińskich źródeł - Grunis wcześniej uczestniczył między innymi w wojnie w Czeczenii, rosyjskich działaniach przeciwko Gruzji, aneksji Krymu w 2014 roku oraz wojnie w Syrii.

W 2021 roku przeszedł do rezerwy, a po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wrócił do służby wojskowej.

Anton Grunis
Anton Grunis
Źródło zdjęcia: Telegram/@suvorov_sb

Radio Swoboda podaje, że według stanu na wrzesień 2026 roku, w wojnie na Ukrainie zginęło co najmniej 15 rosyjskich generałów - wliczając w to osoby, które zginęły w zamachach. Rosja nie ujawnia jednak szczegółowych informacji o swoich stratach.

Źródło: Ukraińska Prawda, The Moscow Times, Radio Swoboda, PAP
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Tagi:
RosjaWładimir PutinWojna w UkrainieUkraina
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