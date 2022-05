Rosyjski dyplomata z placówki w Genewie zrezygnował ze swej funkcji

Boris Bondariew który przedstawił się na LinkedIn jako doradca w stałej misji Rosji przy ONZ pracujący nad kontrolą zbrojeń, powiedział Reuterowi, że "poszedł do pracy jak w każdy inny poniedziałek rano, przesłał list z rezygnacją i wyszedł". Jak dodał, zaczął myśleć o podjęciu takiej decyzji kilka lat temu, ale "skala tej katastrofy skłoniła go do tego", nawiązując w ten sposób do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.