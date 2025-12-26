Logo strona główna
Świat

Więzienie dla byłego rosyjskiego dyplomaty. Miał szpiegować dla Amerykanów

Były pracownik rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Arsenij Konowałow został skazany na 12 lat więzienia za przekazywanie tajnych informacji amerykańskiemu wywiadowi - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax. Wyrok ma zostać wykonany w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

"Sąd w Moskwie skazał obywatela Rosji Arsenija Siergiejewicza Konowałowa, urodzonego w 1987 roku, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy FSB w marcu 2024 roku za współpracę z zagranicznymi służbami wywiadowczymi" – poinformowała w piątek Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB), cytowana przez agencję Interfax.

Według rosyjskich służb, Konowałow "podczas długoterminowego pobytu służbowego w Stanach Zjednoczonych przekazywał amerykańskiemu wywiadowi tajne informacje, które uzyskał w trakcie wykonywania swoich obowiązków". W zamian miał uzyskiwać wynagrodzenie pieniężne.

12 lat kolonii karnej dla byłego dyplomaty

Jak przekazał Interfax, Wydział Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa przeprowadził dochodzenie w sprawie byłego dyplomaty na podstawie artykułu 275 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, dotyczącego zdrady stanu.

Konowałow ma odbyć karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został również ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy rubli i skazany na rok ograniczenia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: Reuters, Interfax

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/EPA/PAP

RosjaMoskwaUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
