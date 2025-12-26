Kowal: ci, dla których Putin jest czyściutki, a Ukraina zła, to po prostu dziady Źródło: TVN24

"Sąd w Moskwie skazał obywatela Rosji Arsenija Siergiejewicza Konowałowa, urodzonego w 1987 roku, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy FSB w marcu 2024 roku za współpracę z zagranicznymi służbami wywiadowczymi" – poinformowała w piątek Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB), cytowana przez agencję Interfax.

Jak podał Biełsat, FSB opublikowała nagranie z zatrzymania byłego dyplomaty. Słychać na nim dialog:

-Jest pan zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu. Czy pan wie, co się stało?

-Tak.



FSB opublikowała nagranie z aresztowania byłego pracownika MSZ Arsenija Konowałowa za przekazywanie informacji amerykańskiemu wywiadowi. Mężczyzna został skazany na 12 lat pozbawienia wolności pic.twitter.com/xJf1imU51o — Biełsat (@Bielsat_pl) December 26, 2025 Rozwiń FSB zatrzymała byłego rosyjskie dyplomatę Źródło: X

Według rosyjskich służb, Konowałow "podczas długoterminowego pobytu służbowego w Stanach Zjednoczonych przekazywał amerykańskiemu wywiadowi tajne informacje, które uzyskał w trakcie wykonywania swoich obowiązków". W zamian miał uzyskiwać wynagrodzenie pieniężne.

12 lat kolonii karnej dla byłego dyplomaty

Jak przekazał Interfax, Wydział Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa przeprowadził dochodzenie w sprawie byłego dyplomaty na podstawie artykułu 275 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, dotyczącego zdrady stanu.

Konowałow ma odbyć karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został również ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy rubli i skazany na rok ograniczenia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

