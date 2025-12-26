Zatrzymanie byłego rosyjskiego dyplomaty. "Czy pan wie, co się stało?"

"Sąd w Moskwie skazał obywatela Rosji Arsenija Siergiejewicza Konowałowa, urodzonego w 1987 roku, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy FSB w marcu 2024 roku za współpracę z zagranicznymi służbami wywiadowczymi" – poinformowała w piątek Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB), cytowana przez agencję Interfax.
Jak podał Biełsat, FSB opublikowała nagranie z zatrzymania byłego dyplomaty. Słychać na nim dialog:
- Został pan aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. Czy pan wie, co się stało?
- Tak - odpowiada Konowałow. Następnie prawdopodobnie funkcjonariusz FSB zakłada mężczyźnie kajdanki na ręce.
Według rosyjskich służb, Konowałow "podczas długoterminowego pobytu służbowego w Stanach Zjednoczonych przekazywał amerykańskiemu wywiadowi tajne informacje, które uzyskał w trakcie wykonywania swoich obowiązków". W zamian miał uzyskiwać wynagrodzenie pieniężne.
12 lat kolonii karnej dla byłego dyplomaty
Jak przekazał Interfax, Wydział Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa przeprowadził dochodzenie w sprawie byłego dyplomaty na podstawie artykułu 275 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, dotyczącego zdrady stanu.
Konowałow ma odbyć karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został również ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy rubli i skazany na rok ograniczenia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.
