Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa w pobliżu przejścia granicznego. Polaków na pokładzie nie było

Justyna Sochacka
Radosław Omachel
Zespół autorów
Oprac. Justyna SochackaOprac. Radosław Omachel
|
pociag stacja ukraina shutterstock_2306860569
Dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości dwóch kilometrów od granicy z Polską - przekazały ukraińskie koleje państwowe. Pociągiem nie podróżowali Polacy, wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani.

"Już drugi dzień z rzędu wróg atakuje kolej. Dzisiaj w obwodzie wołyńskim, w odległości 2 km od granicy z Polską, wróg uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego" - poinformowały w niedzielę ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia) na Telegramie.

Do ataku dronem doszło w rejonie stacji Jagodzin, po ukraińskiej stronie przejścia kolejowego Dorohusk - Jagodzin (Jagodyne). Z informacji uzyskanych od prezesa Ukrzaliznycia Oleksandra Percowskiego wynika, że do zdarzenia doszło 2 km od granicy z Polską. Prawdopodobnie, jak podaje strona ukraińska, do ataku posłużył dron odrzutowy działający w sieci mesh.

W wyniku ataku drona wagony nie zostały uszkodzone, nikt nie został ranny.

PKP Intercity: wśród pasażerów nie ma obywateli Polski

PKP Intercity podały w komunikacie, że atak miał miejsce przed przejęciem składu przez polskiego przewoźnika. Dodano, że pociągiem podróżuje 206 osób, a wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.

"Pociąg został przyjęty od kolei ukraińskich z opóźnieniem ok. 370 minut i znajduje się na przejściu granicznym w Dorohusku. Po zakończeniu odprawy będzie kontynuował podróż w kierunku Warszawy" - przekazały PKP Intercity.

Relacja z granicy

W niedzielę o poranku granicę polsko - ukraińską przekraczał wracający ze Lwowa były prezes grupy PKP, a potem także członek rady nadzorczej kolei ukraińskich, Jakub Karnowski. Z jego relacji wynika, że przejście graniczne w Korczowej zostało zamknięte po godzinie 5 rano czasu ukraińskiego przez stronę ukraińską. Ukraińcy otrzymali sygnały, że może dojść do ataku na przejścia graniczne. - Polecono nam oddalić się od przejścia granicznego na bezpieczną odległość. Ostatecznie do ataku doszło na przejściu Dorohusk - Jagodzin. Granica była zamknięta przez ponad trzy godziny - przekazał tvn24.pl Jakub Karnowski.

Dron uderzył w ciężarówkę przy polskiej granicy

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że jeden z dronów uderzył w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Z pierwszych informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wynikało, że dron uderzył w ciężarówkę około 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosjanie użyli w atakach ponad 450 dronów oraz czterech dronów-rakiet Banderol.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
imageTitle
FIFA nie miała litości. Dwa dożywotnie zakazy
EUROSPORT
Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie
Pożar auta w garażu podziemnym. Strażacy walczyli z dużym zadymieniem
WARSZAWA
imageTitle
Wystarczyły trzy kolejki. Polanski już bez pracy
EUROSPORT
Morze Karaibskie na zdjęciu satelitarnym
Rekordowo spokojny rok na Atlantyku. El Nino "ścina" huragany
METEO
Pochyła sosna
Falenicka sosna pokonała inne drzewa. Wyniki plebiscytu
WARSZAWA
Cezary Tomczyk na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy
Wiceszef MON: najbliższe tygodnie będą wyzwaniem
Polska
imageTitle
Obiecał nokaut najpóźniej w piątej rundzie. Słowa dotrzymał
EUROSPORT
Indonezyjskie służby szukają zaginionych po wywróceniu się promu
Wywrócił się prom. Są ofiary śmiertelne, szukają 130 osób
METEO
imageTitle
Messi z kolejnym trafieniem. Argentyńczyk nie chce oddać korony
EUROSPORT
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Liderzy branży AI panikują. "Niedopuszczalne zagrożenie dla ludzkości"
BIZNES
Donald Tusk
Premier zwołuje specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb
Polska
Wyszedł na grzyby i nie wracał (zdjęcie ilustracyjne)
Mieli już zacząć go szukać. Przypadkowo natknęła na niego policjantka
Olsztyn
imageTitle
23 lata czekania i pierwszy wielki finał. Shelton może napisać historię
EUROSPORT
Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński
Sikorski: Putin eskaluje
Świat
imageTitle
Rybakina rozbiła bank. Na korcie i na koncie
EUROSPORT
Układał się do snu na przystanku
Przyjechał na przystanek i zaczął układać się do snu. Zwrócił na siebie uwagę żołnierza
Lublin
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: nie doszło do naruszenia granicy
BIZNES
Zatrzymano cztery osoby
Balonami przez granicę. Zatrzymano kolejnych podejrzanych o kontrabandę
Białystok
Pogoda na 16 dni. Dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
Pogoda na 16 dni: dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
METEO
Przymrozek, mróz, noc
Tej nocy najzimniej było w Kozienicach. Co ma z tym wspólnego piasek
METEO
Policjanci zlikwidowali samochodową dziuplę pod Wołominem
Znaleźli posesję pełną kradzionych aut. Podejrzany ukrył się w budzie dla psa
WARSZAWA
Polskie myśliwce
Zagrożenie było "realne i bliskie"
BIZNES
W Kalifornii szaleje duży pożar lasu
Nie mogą opanować pożaru. Walczy z nim ponad 1000 strażaków
METEO
warszawa - Poppy Pix shutterstock_2187083707
26-latek wspiął się na Varso Tower. Na dachu powitała go policja
WARSZAWA
Przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin
Rzeczniczka MSWiA: dron uderzył w stację benzynową w pobliżu granicy z Polską
Świat
imageTitle
Reprezentant Polski podpisał kontrakt z mistrzem NBA
EUROSPORT
ormuz shutterstock_617485811_1
Atak na irański statek w cieśninie Ormuz. Jedna osoba nie żyje
BIZNES
Problemy pacjentów z sepsą nie kończą się na wypisie ze szpitala
"Brano mnie za osobę, która miga się od szkoły". Powrót do zdrowia zajął jej kilka lat
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Mieli zagrać 10 lat temu. Tragedia rozbiła plany w pył
EUROSPORT
Polski F-16
"To była niespokojna noc przy wschodniej granicy"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica