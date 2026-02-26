Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA

"Wróg atakuje miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i rakiet balistycznych. Obrona przeciwlotnicza działa. Proszę pozostać w schronach do odwołania alarmu!" - napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zaznaczyła, że w dwóch dzielnicach Kijowa w wyniku nocnego połączonego ataku rosyjskiego wybuchły pożary. Uszkodzony został budynek mieszkalny.
Służby przekazały też informacje o pożarze obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych w Połtawie w środkowo-wschodniej Ukrainie, spowodowanych rosyjskim atakiem.
Według Iwana Fedorowa, szefa władz obwodu zaporoskiego, na południowym wschodzie kraju, rosyjskie wojska zaatakowały miasto Zaporoże, gdzie w wyniku wrogich uderzeń uszkodzone zostały: prywatny dom, budynek wielopiętrowy i dwa centra handlowe.
W Charkowie trafiony został budynek wielopiętrowy, doszło do przerwania gazociągu i pożaru, w wyniku którego rannych zostało 16 osób, w tym dzieci - podały władze lokalne.
W czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski przekazało, że w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w celu jej zabezpieczenia.
Rozmowy USA - Ukraina w Genewie
W czwartek w Genewie spotkać się mają główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow oraz wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner, aby przygotować grunt pod kolejne rozmowy z przedstawicielami Rosji w sprawie zakończenia wojny. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Umierow spotka się z amerykańskim ministrem gospodarki Howardem Lutnickiem, a wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły.
Negocjacje Ukrainy z Rosją, w których pośredniczą USA, rozpoczęły się w styczniu. Ich poprzednia runda odbyła się w Genewie i zakończyła 18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Według prezydenta Zełenskiego do następnego spotkania może dojść na początku marca.
Opracował Adrian Wróbel /lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych