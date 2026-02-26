Logo strona główna
Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA

Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Pożar w Połtawie
Pożar po rosyjskim ataku w Charkowie
Źródło: Reuters
Rosja przeprowadziła w Ukrainie zmasowane uderzenie dronowo-rakietowe. Służby przekazały informacje o zniszczeniach w Kijowie, Charkowie, Połtawie i obwodzie zaporoskim. Atak nastąpił tuż przed czwartkowymi rozmowami na linii Kijów - Waszyngton.

"Wróg atakuje miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i rakiet balistycznych. Obrona przeciwlotnicza działa. Proszę pozostać w schronach do odwołania alarmu!" - napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zaznaczyła, że w dwóch dzielnicach Kijowa w wyniku nocnego połączonego ataku rosyjskiego wybuchły pożary. Uszkodzony został budynek mieszkalny.

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku
Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Służby przekazały też informacje o pożarze obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych w Połtawie w środkowo-wschodniej Ukrainie, spowodowanych rosyjskim atakiem.

Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Pożar w Połtawie
Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Pożar w Połtawie
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Według Iwana Fedorowa, szefa władz obwodu zaporoskiego, na południowym wschodzie kraju, rosyjskie wojska zaatakowały miasto Zaporoże, gdzie w wyniku wrogich uderzeń uszkodzone zostały: prywatny dom, budynek wielopiętrowy i dwa centra handlowe.

Zniszczenia w obwodzie zaporoskim po rosyjskim ataku
Zniszczenia w obwodzie zaporoskim po rosyjskim ataku
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

W Charkowie trafiony został budynek wielopiętrowy, doszło do przerwania gazociągu i pożaru, w wyniku którego rannych zostało 16 osób, w tym dzieci - podały władze lokalne.

W czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski przekazało, że w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w celu jej zabezpieczenia.

Rozmowy USA - Ukraina w Genewie

W czwartek w Genewie spotkać się mają główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow oraz wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner, aby przygotować grunt pod kolejne rozmowy z przedstawicielami Rosji w sprawie zakończenia wojny. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Umierow spotka się z amerykańskim ministrem gospodarki Howardem Lutnickiem, a wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły.

Wołodymyr Zełenski
Zełenski po rozmowie z Trumpem: popiera tę sekwencję działań
24708331
Ukraina pod ostrzałem. Rekordowa liczba ataków na opiekę zdrowotną w 2025 roku
Zdrowie
Thomas Rose
Ambasador USA o "koszmarnej rzeźni". "Miliony istnień ludzkich zniszczone bez sensu"

Negocjacje Ukrainy z Rosją, w których pośredniczą USA, rozpoczęły się w styczniu. Ich poprzednia runda odbyła się w Genewie i zakończyła 18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Według prezydenta Zełenskiego do następnego spotkania może dojść na początku marca.

Ukraina, żołnierze

"Powstała jedna z najbardziej doświadczonych armii świata". Kto walczy w ukraińskich okopach?

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiDonald TrumpPolityka zagraniczna RosjiRosjaCharkówKijów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica