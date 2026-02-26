Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA

Pożar po rosyjskim ataku w Charkowie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Wróg atakuje miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i rakiet balistycznych. Obrona przeciwlotnicza działa. Proszę pozostać w schronach do odwołania alarmu!" - napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zaznaczyła, że w dwóch dzielnicach Kijowa w wyniku nocnego połączonego ataku rosyjskiego wybuchły pożary. Uszkodzony został budynek mieszkalny.

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Służby przekazały też informacje o pożarze obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych w Połtawie w środkowo-wschodniej Ukrainie, spowodowanych rosyjskim atakiem.

Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Pożar w Połtawie Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Według Iwana Fedorowa, szefa władz obwodu zaporoskiego, na południowym wschodzie kraju, rosyjskie wojska zaatakowały miasto Zaporoże, gdzie w wyniku wrogich uderzeń uszkodzone zostały: prywatny dom, budynek wielopiętrowy i dwa centra handlowe.

Zniszczenia w obwodzie zaporoskim po rosyjskim ataku Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

W Charkowie trafiony został budynek wielopiętrowy, doszło do przerwania gazociągu i pożaru, w wyniku którego rannych zostało 16 osób, w tym dzieci - podały władze lokalne.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/6ai4O1VMm5 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 26, 2026 Rozwiń

W czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski przekazało, że w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w celu jej zabezpieczenia.

Rozmowy USA - Ukraina w Genewie

W czwartek w Genewie spotkać się mają główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow oraz wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner, aby przygotować grunt pod kolejne rozmowy z przedstawicielami Rosji w sprawie zakończenia wojny. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Umierow spotka się z amerykańskim ministrem gospodarki Howardem Lutnickiem, a wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły.

Negocjacje Ukrainy z Rosją, w których pośredniczą USA, rozpoczęły się w styczniu. Ich poprzednia runda odbyła się w Genewie i zakończyła 18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Według prezydenta Zełenskiego do następnego spotkania może dojść na początku marca.

OGLĄDAJ: "Powstała jedna z najbardziej doświadczonych armii świata". Kto walczy w ukraińskich okopach? Zobacz cały materiał

Opracował Adrian Wróbel /lulu