Wolontariuszki, obrończyni Azowstalu i 15-latka wśród ofiar w Dnieprze. "Pod gruzami mogą być całe rodziny"

czytaj dalej

Poniedziałek jest 327. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosyjskie barbarzyńskie ataki na Ukrainę jedynie zwiększają determinację Europy, by jeszcze bardziej wspierać Kijów - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych Peter Stano. - Unia Europejska zdecydowanie potępia trwające przerażające rosyjskie ataki na cele cywilne w Ukrainie. Te barbarzyńskie działania tylko wzmacniają zarówno naszą determinację w dążeniu do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, jak i nasze wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli - oznajmił Stano. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.