Analityk: Ukraińcy ruszą z "szeroką kontrofensywą" w ciągu dwóch miesięcy

Rusłan Lewijew, rosyjski, niezależny analityk do spraw wojskowych zapowiada, że ukraińskie wojska rozpoczną "szeroką kontrofensywę". Miałoby do tego dojść w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Jednocześnie ekspert twierdzi, że Rosjanie nie mają już szans na powrót do początkowych planów, które zakładały między innymi zajęcie Kijowa. Jego zdaniem, siły agresora są już zbyt osłabione i nie poprawi tego nawet ewentualne rozpoczęcie powszechnej mobilizacji.

- Generałowie i sam (prezydent Wołodymyr - red.) Zełenski przysłuchują się temu. Są zasoby, by to przeprowadzić - twierdzi Rusłan Lewijew.

Analityk: niskie morale i problemy z łącznością agresora

Pytany o to, czy możliwy jest powrót do początkowych planów Rosji, czyli m.in. zajęcia Kijowa, Lewijew ocenił, że "teraz można już ostatecznie stwierdzić, że nawet jeśli dojdzie do mobilizacji, nie będzie to możliwe":