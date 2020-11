"Kommiersant" skomentował nominacje Antony'ego Blinkena i Jake'a Sullivana do administracji Joe Bidena. W gazecie napisano, że przyszli współpracownicy Joe Bidena jako nowego prezydenta USA to osoby, które nie budzą silnej negatywnej reakcji w Moskwie i w ich mianowaniu są plusy dla Rosji.

Moskiewski dziennik podkreśla, że wśród nominacji na kluczowe urzędy w administracji Joe Bidena, które zostaną oficjalnie ogłoszone we wtorek, nie znalazło się nazwisko Susan Rice, co "wiele osób w Moskwie przyjęło z ulgą". Jeden z urzędników rosyjskich powiedział gazecie, że "Rosja nie oczekuje specjalnie niczego dobrego od nowej administracji USA, ale gdyby trzeba było mieć do czynienia z Susan Rice, to byłby to zupełny koszmar".