Rosyjska niezależna gazeta przestaje istnieć. "Nie umarliśmy, to oni nas zabili"
Na początku września władze w Moskwie nadały "Nowej Gaziecie" status "zagranicznego agenta". To narzędzie prawne i polityczne stosowane przez Kreml do cenzurowania mediów, organizacji i poszczególnych osób.
"9 listopada zgasimy światła w naszym domu, w którym mieszkaliśmy przez 30 lat, wyłączymy serwery i odejdziemy. Gazeta przestaje istnieć. Rosyjskie władze i rosyjskie służby wywiadowcze zmusiły redakcję do zaprzestania działalności" - oświadczyła redakcja.
Oświadczenia redaktorów naczelnych
"The Economist" donosi, że kierownictwo gazety zostało poinformowane o eksmisji z budynku siedziby na początku października. Były redaktor naczelny Dmitrij Muratow oraz obecny Siergiej Sokołow spotkali się z pracownikami pod koniec października w piwnicy sąsiedniego budynku, obawiając się, że w biurze są podsłuchiwani - przekazała "Nowaja Gazieta".
To podczas tego spotkania mieli zdecydować o zamknięciu gazety, aby uniknąć aresztowań dziennikarzy.
- "Nowaja Gazieta" przestaje istnieć. (...) Władze rosyjskie i rosyjskie służby specjalne zmusiły redakcję do zaprzestania działalności - oświadczył Sokołow w oświadczeniu na YouTube.
"Nie umarliśmy, to oni nas zabili - razem z konstytucją. Z artykułu 29 konstytucji można się tylko śmiać: 'Cenzura jest zabroniona'" - napisał z kolei Muratow.