Świat Rosyjska niezależna gazeta przestaje istnieć. "Nie umarliśmy, to oni nas zabili" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Dmitrij Muratow, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, redaktor naczelny "Nowej Gaziety" Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Gregory Stein / Shutterstock

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Na początku września władze w Moskwie nadały "Nowej Gaziecie" status "zagranicznego agenta". To narzędzie prawne i polityczne stosowane przez Kreml do cenzurowania mediów, organizacji i poszczególnych osób.

"9 listopada zgasimy światła w naszym domu, w którym mieszkaliśmy przez 30 lat, wyłączymy serwery i odejdziemy. Gazeta przestaje istnieć. Rosyjskie władze i rosyjskie służby wywiadowcze zmusiły redakcję do zaprzestania działalności" - oświadczyła redakcja.

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Oświadczenia redaktorów naczelnych

"The Economist" donosi, że kierownictwo gazety zostało poinformowane o eksmisji z budynku siedziby na początku października. Były redaktor naczelny Dmitrij Muratow oraz obecny Siergiej Sokołow spotkali się z pracownikami pod koniec października w piwnicy sąsiedniego budynku, obawiając się, że w biurze są podsłuchiwani - przekazała "Nowaja Gazieta".

Dmitrij Muratow Źródło zdjęcia: Gregory Stein / Shutterstock

To podczas tego spotkania mieli zdecydować o zamknięciu gazety, aby uniknąć aresztowań dziennikarzy.

- "Nowaja Gazieta" przestaje istnieć. (...) Władze rosyjskie i rosyjskie służby specjalne zmusiły redakcję do zaprzestania działalności - oświadczył Sokołow w oświadczeniu na YouTube.

Siergiej Sokołow Źródło zdjęcia: Igor Ivanko/AFP/East News

"Nie umarliśmy, to oni nas zabili - razem z konstytucją. Z artykułu 29 konstytucji można się tylko śmiać: 'Cenzura jest zabroniona'" - napisał z kolei Muratow.