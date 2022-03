Rosyjska napaść na Ukrainę. Sztab generalny Ukrainy o stratach po stronie rosyjskiej

Ukraina została zaatakowana przez Rosję, trwa szósty dzień inwazji. Sztab generalny ukraińskiej armii przekazał, że od początku rosyjskiej napaści łączne szacunkowe straty wroga wyniosły 5710 zabitych i 200 wziętych do niewoli. Jednocześnie zastrzeżono, że obliczenia są szacunkowe ze względu na intensywność walk.

"Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty"

O stratach po stronie rosyjskiej napisał również ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. "122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie (kraju - red.): stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje" - podkreślił.