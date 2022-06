Brytyjski resort obrony: duże straty rosyjskich i prorosyjskich sił w Donbasie

"Trwa ciężki ostrzał, a Rosja dąży do otoczenia rejonu Siewierodoniecka przez Izium na północy i Popasną od południa. Rosja najprawdopodobniej przygotowuje się do próby wysłania do Donbasu dużej liczby jednostek rezerwowych" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.