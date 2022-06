Kliczko: doszło do ataków rakietowych na Kijów

W niedzielę rano doszło do ataków rakietowych na Kijów, celem Rosjan były obiekty infrastruktury - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Przekazał, że jedna osoba została ranna, ale nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Siły rosyjskie zaatakowały cele w dzielnicach Darnicka i Dniprowska we wschodniej części miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych wskutek ostrzałów obiektów infrastruktury - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Na miejscach, w których doszło do ataków, pracują służby - podał mer.