Biały Dom: Putin może zdecydować o częściowej mobilizacji

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że "Rosja wydaje się na progu mobilizacji". Później sprecyzował, że prawdopodobnie będzie to częściowa mobilizacja. Dodał, że jest pewny, że Ukraina mimo to będzie w stanie odeprzeć jej ataki. Zapowiedział też, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają planowanej aneksji ukraińskich terytoriów w wyniku fikcyjnych referendów.

- On [Putin] może uciekać się do częściowej mobilizacji, po części po prostu dlatego, że oni potrzebują więcej kadr - powiedział prezydencki doradca. Pytany o to, jak wpłynie to na sytuację na Ukrainie, Sullivan stwierdził, że o ile z pewnością będzie miało to jakiś wpływ, to według oceny USA Ukraina będzie nadal w stanie odpierać rosyjskie ataki, a także kontynuować odzyskiwanie terytorium.