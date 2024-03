Należą do kręgu wewnętrznego Putina i są zaangażowane w deportację ukraińskich dzieci - Jana Łantratowa, deputowana do Dumy Państwowej Rosji oraz Inna Warłamowa, żona współpracownika Władimira Putina są ścigane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ściga deputowaną do Dumy Państwowej Rosji Janę Łantratową oraz Innę Warłamową, żonę współpracownika Władimira Putina, Siergieja Mironowa, które wywiozły do Rosji z okupowanego wówczas Chersonia dwójkę nieletnich dzieci.

"SBU zawiadomiła dwie współpracownice Putina, które deportowały ukraińskie dzieci do Moskwy, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" – ogłosiła służba we wtorek. W komunikacie podała, że chodzi o "nowo narodzoną dziewczynkę i dwuletniego chłopca".

"Podejrzane należą do kręgu wewnętrznego Putina i są zaangażowane w deportację ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych regionów naszego kraju" – oświadczyła SBU.

Rosjanki zabrały dzieci z sierocińca w Chersoniu, dokąd przybyły podczas rosyjskiej okupacji miasta w składzie oficjalnej delegacji. Następnie wywiozły je do Rosji, rzekomo na rehabilitację w rosyjskich placówkach medycznych.

"W rzeczywistości śledztwo wykazało, że deportowane dzieci nie miały wad fizycznych i nie wymagały interwencji medycznej" – podkreśliła SBU, która zapewniła, że podejmuje działania, by postawić kobiety przed sądem.

Dzieci uprowadzone z placówki opiekuńczej w Chersoniu

Dziennikarze BBC dotarli do aktu urodzenia dziewczynki. Dokument został wystawiony, gdy miała ona już 14 miesięcy. Jako rodzice zostali w nim wpisani Warłamowa i Mironow.

Trybunał w Hadze wydaje nakazy aresztowania

Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.