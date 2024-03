Należą do kręgu wewnętrznego Władimira Putina i są zaangażowane w deportację ukraińskich dzieci - Jana Łantratowa, deputowana do Dumy Państwowej Rosji oraz Inna Warłamowa, żona lidera prokremlowskiej partii Sprawiedliwa Rosja są ścigane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, o czym poinformowano w komunikacie SBU.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ściga deputowaną do Dumy Państwowej Rosji Janę Łantratową oraz Innę Warłamową, żonę Siergieja Mironowa, lidera prokremlowskiej partii Sprawiedliwa Rosja, które wywiozły do Rosji z okupowanego wówczas Chersonia dwójkę nieletnich dzieci.

SBU podała, że Łantratowa (wiceszefowa frakcji Sprawiedliwej Rosji w Dumie Państwowej) i Warłamowa (pracownica administracji Dumy Państwowej) są "podejrzane o popełnieniu przestępstwa" – ogłosiła służba we wtorek, dodając, że "podejrzane należą do kręgu wewnętrznego Putina".

Rosjanki zabrały dzieci z sierocińca w Chersoniu, dokąd przybyły podczas rosyjskiej okupacji miasta w składzie oficjalnej delegacji. Następnie wywiozły je do Rosji, rzekomo na rehabilitację w rosyjskich placówkach medycznych.

"W rzeczywistości śledztwo wykazało, że deportowane dzieci nie miały wad fizycznych i nie wymagały interwencji medycznej" – podkreśliła SBU, która zapewniła, że podejmuje działania, by postawić kobiety przed sądem.

Niezależny portal Meduza napisał wcześniej, że dyrektorką sierocińca była w tym czasie powołana przez władze okupacyjne Tatiana Zawalska. Po odwiedzinach Rosjanek zaczęła domagać się od pracownic "wypisania dzieci", utrzymując, że "zostały wybrane i zostaną zabrane do Moskwy, gdzie wszystko jest przygotowane".

Dzieci uprowadzone z placówki opiekuńczej w Chersoniu

Dziennikarze BBC dotarli do aktu urodzenia dziewczynki. Dokument został wystawiony, gdy miała ona już 14 miesięcy. Jako rodzice zostali w nim wpisani Warłamowa i Mironow. Jak ustaliła Meduza, biologiczna matka dziewczynki została pozbawiona praw rodzicielskich, a jej ojciec zmarł, ale miała ona innych krewnych.

Trybunał w Hadze wydaje nakazy aresztowania

Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.