Białoruś. Łatuszka: rosyjska broń jądrowa na pewno się pojawi. Putin dostał "balkon", Łukaszenka "dożywotnie rządy"

W sobotę Władimir Putin oświadczył, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową . Według Putina Rosja przekazała Białorusi m.in. dziesięć samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do 1 czerwca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni.

Pytany o szanse faktycznej realizacji zapowiedzi Putina, Łatuszka stwierdził, że "to stanie się na pewno". - Uprzedzaliśmy o tym w Berlinie, bodajże wiosną ubiegłego roku, mając takie informacje o intencjach dwóch dyktatorów - dodał.

Putin dostał "balkon wchodzący w NATO"

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Dokument "Putin. Droga do wojny"

"Trzeba już dziś podejmować decyzje"

Ocenił, że Polska "na pewno jest zagrożona w związku z tym, że reżim Łukaszenki do tej pory rządzi na Białorusi". - Do tej pory te zagrożenia zawiązane były z wojną hybrydową, masą represji na Białorusi, uchodźcami z Białorusi, których jest w Polsce ponad 200 tysięcy, (...) porwaniem samolotu, agresją przeciwko Ukrainie, w której uczestniczył Łukaszenka - przypominał.

Łatuszka: Białoruś jest de facto krajem okupowanym

- To nie będzie stu żołnierzy, to będą tysiące rosyjskich żołnierzy na terytorium Białorusi. To stwarza ogromne zagrożenie dla suwerenności i niepodległości naszego kraju. De facto jesteśmy krajem okupowanym - stwierdził.