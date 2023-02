Rosyjscy żołnierze szkolą się na Białorusi. Ukraińcy zapewniają, że są gotowi na ewentualny atak

Rosjan jest więcej, dlatego potrzebują zachodniej broni

Rosjanie ćwiczą na Białorusi

Zapytany o możliwą rosyjską ofensywę z trzech różnych kierunków ocenił, że nie ma na to obecnie szans. - Obecnie nie mają takich środków (by przeprowadzić ją - dop. red.) w naszym kierunku. Mam na myśli cały północny obszar operacyjny - powiedział.

Generał zapewnił, że Ukraina zareaguje na jakiekolwiek zwiększenie liczebności wrogich wojsk na kierunku północnym. - Jeśli wzrośnie ona kilkakrotnie, to i my będziemy zwiększać liczbę naszych wojsk. Będzie to się odbywać symetrycznie. Jeśli podwyższą poziom zagrożenia - my podniesiemy poziom naszego reagowania - powiedział Najew.