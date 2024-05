Brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji poinformowało, że w dniach 5-6 maja co najmniej 11 rosyjskich żołnierzy zostało postrzelonych w wyniku bratobójczego ognia. W związku z jednym z tych zdarzeń, które miało miejsce 6 maja, żandarmeria wojskowa aktywnie poszukuje żołnierza, który zabił sześciu swoich towarzyszy. Poszukiwany żołnierz jest byłym więźniem zrekrutowanym do oddziału Sztorm-Z, przyłączonego do batalionu artylerii w okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim.

Bratobójczy ogień w rosyjskiej armii. W tle alkohol

Brytyjski minister obrony Grant Shapps poinformował też w niedzielę, że Wielka Brytania przekazała dotąd Ukrainie między innymi 80 rakiet przeciwlotniczych, z perspektywą zwiększenia tej liczby do 100 do końca miesiąca. Brytyjczycy wysłali też do Ukrainy milion sztuk amunicji różnego typu, 20 "Wikingów" - transporterów opancerzonych - i 20 systemów do usuwania min lądowych.