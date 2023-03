Brytyjski raport o rosyjskich szpiegach. Lepsi niż armia, "niekonwencjonalne operacje"

"Inwazja na Ukrainę wstrząsnęła całym światem, a państwa zareagowały na powrót konwencjonalnych działań wojennych typu państwo-państwo o wysokiej intensywności na kontynencie europejskim. Mniej uwagi poświęcono temu, co stanowi niekonwencjonalne aspekty tego konfliktu, a to one są niezbędne do zrozumienia rosyjskich metod" - napisano we wstępie do raportu brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI).