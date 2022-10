Macron apeluje do rządu w Berlinie. "Nie strategie narodowe muszą być przyjmowane, ale strategia europejska"

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał rząd Niemiec do europejskiej "solidarności" w obliczu gwałtownie rosnących cen energii. Ostrzegł jednocześnie przed "zakłóceniami", do których mógłby doprowadzić niemiecki plan pomocy gospodarstwom domowym i osobom prywatnym. "Niemcy są w okresie zmiany modelu, której destabilizującego charakteru nie należy lekceważyć" - powiedział.

Macron: istnieje solidarność europejska w odniesieniu do Niemiec

Francuski prezydent przekonywał przy tym, że "istnieje solidarność europejska w odniesieniu do Niemiec i to normalne, że powinna być solidarność Niemiec w odniesieniu do Europy". Dodał jednak, że jest przekonany "o sile pary francusko-niemieckiej i wspólnej zdolności do realizacji ambitnej strategii".