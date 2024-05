25-letni Rosjanin chciał zgłosić napad na policji. Zamiast tego funkcjonariusze z miejsca oskarżyli go o "dyskredytowanie armii" przez jego fryzurę - podaje niezależny rosyjski portal Mediazona. Mężczyzna miał krótko ostrzyżone włosy pofarbowane na niebiesko, zielono i żółto, co zdaniem policjantów nawiązuje do ukraińskiej flagi. Sąd ukarał 25-latka grzywną.