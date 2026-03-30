Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie wyrzucili z kraju brytyjskiego dyplomatę. Jest reakcja Londynu

Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Stolica Rosji, Moskwa
Źródło: Reuters Archiwum
Pracownik ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie dostał w poniedziałek polecenie opuszczenia kraju. Kreml oskarża go o szpiegostwo. To już czwarty brytyjski dyplomata wydalony z Rosji pod tym zarzutem w tym roku. Do sprawy odniosło się brytyjskie MSZ.

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała, że ​​wicesekretarz ambasady brytyjskiej w Moskwie Albertus Gerhardus Janse van Rensburg "prowadził działalność wywiadowczą i wywrotową, która zagrażała bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej".

Mężczyzna miał podać fałszywe informacje, składając wniosek o wjazd do kraju, a także próbować uzyskać poufne informacje podczas nieformalnych spotkań gospodarczych. Musi on wyjechać z Rosji w ciągu dwóch tygodni.

"Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w tym odpowiedzialności karnej, FSB zaleca Rosjanom powstrzymanie się od kontaktów z brytyjskimi dyplomatami" - dodano w komunikacie.

"Całkowicie bezpodstawne oskarżenia"

Na ruch Moskwy odpowiedziało w poniedziałek brytyjskie MSZ. Jak przekazało w komunikacie, zarzuty wobec pracownika ambasady w Moskwie oraz wydalenie go z kraju są "nie do przyjęcia".

"Rosja prowadzi coraz bardziej agresywną i skoordynowaną kampanię zarzutów przeciwko brytyjskim dyplomatom, rozpowszechniając złośliwe i całkowicie bezpodstawne oskarżenia dotyczące ich pracy" - napisano w oświadczeniu.

Londyn nazwał również "zastraszeniem" polecenia Kremla, aby zwykli Rosjanie nie kontaktowali się z personelem ambasady.

Napięte stosunki

Janse van Rensburg jest już czwartym brytyjskim dyplomatą oskarżonym przez Rosję o szpiegostwo tylko w tym roku. Wcześniej w tym miesiącu Kreml postawił podobne zarzuty dwóm pracownikom brytyjskiej ambasady, a kolejnemu jeszcze w styczniu. W odpowiedzi na ten ostatni incydent na początku lutego Londyn cofnął akredytację jednemu z rosyjskich dyplomatów, wydalając go z kraju.

Napięcie na linii Londyn-Moskwa wzrosło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Jak podały rosyjskie media państwowe, Rosja wydaliła 16 brytyjskich dyplomatów w ciągu ostatnich dwóch lat.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: BBC, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Konstantin Aksenov / Shutterstock.com

Udostępnij:
Tagi:
RosjaWielka BrytaniaMoskwa
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

