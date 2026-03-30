Rosjanie wyrzucili z kraju brytyjskiego dyplomatę. Jest reakcja Londynu

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała, że ​​wicesekretarz ambasady brytyjskiej w Moskwie Albertus Gerhardus Janse van Rensburg "prowadził działalność wywiadowczą i wywrotową, która zagrażała bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej".

Mężczyzna miał podać fałszywe informacje, składając wniosek o wjazd do kraju, a także próbować uzyskać poufne informacje podczas nieformalnych spotkań gospodarczych. Musi on wyjechać z Rosji w ciągu dwóch tygodni.

"Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w tym odpowiedzialności karnej, FSB zaleca Rosjanom powstrzymanie się od kontaktów z brytyjskimi dyplomatami" - dodano w komunikacie.

"Całkowicie bezpodstawne oskarżenia"

Na ruch Moskwy odpowiedziało w poniedziałek brytyjskie MSZ. Jak przekazało w komunikacie, zarzuty wobec pracownika ambasady w Moskwie oraz wydalenie go z kraju są "nie do przyjęcia".

"Rosja prowadzi coraz bardziej agresywną i skoordynowaną kampanię zarzutów przeciwko brytyjskim dyplomatom, rozpowszechniając złośliwe i całkowicie bezpodstawne oskarżenia dotyczące ich pracy" - napisano w oświadczeniu.

Londyn nazwał również "zastraszeniem" polecenia Kremla, aby zwykli Rosjanie nie kontaktowali się z personelem ambasady.

Napięte stosunki

Janse van Rensburg jest już czwartym brytyjskim dyplomatą oskarżonym przez Rosję o szpiegostwo tylko w tym roku. Wcześniej w tym miesiącu Kreml postawił podobne zarzuty dwóm pracownikom brytyjskiej ambasady, a kolejnemu jeszcze w styczniu. W odpowiedzi na ten ostatni incydent na początku lutego Londyn cofnął akredytację jednemu z rosyjskich dyplomatów, wydalając go z kraju.

Napięcie na linii Londyn-Moskwa wzrosło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Jak podały rosyjskie media państwowe, Rosja wydaliła 16 brytyjskich dyplomatów w ciągu ostatnich dwóch lat.

OGLĄDAJ: "Zgadzam się z Trumpem. Europa musi wydawać więcej na zbrojenia"